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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Прямой Рейс из Уфы в Фергану запустят с 5 марта

Жителям Уфы станет проще добраться в Узбекистан

8 февраля 2024, 11:55
Фото: 1MI

Прямой Рейс из Уфы в Фергану запустят с 5 марта

Об этом сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Прямые рейсы из Уфы в Фергану запустит авиакомпания Uzbekistan Airways. Улететь напрямую из баширской столицы в город в восточной части Узбекистана будет можно уже с 5 марта.

Так, самолеты Airbus A320 будут отправляться по вторникам в 03:35 по местному времени. Время пути составит 3 часа.

Напомним, ранее из уфимского аэропорта были запущены прямые рейсы в Самарканд. Первый в столицу Узбекистана из Уфы состоялся 17 февраля прошлого года.

Из Уфы запустили прямые авиарейсы в Душанбе
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#Общество#Аэропорт#Новости Башкирии#Авиация#Азамат Нухов#Авиарейс
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