Жителям Уфы станет проще добраться в Узбекистан

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Прямые рейсы из Уфы в Фергану запустит авиакомпания Uzbekistan Airways. Улететь напрямую из баширской столицы в город в восточной части Узбекистана будет можно уже с 5 марта.
Так, самолеты Airbus A320 будут отправляться по вторникам в 03:35 по местному времени. Время пути составит 3 часа.
Напомним, ранее из уфимского аэропорта были запущены прямые рейсы в Самарканд. Первый в столицу Узбекистана из Уфы состоялся 17 февраля прошлого года.