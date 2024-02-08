Жители коттеджного посёлка под Уфой вновь записали обращение к Бастрыкину

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:20
Жители коттеджного посёлка «Белая усадьба» в Иглинском районе вновь обратились к главе Следкома России Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову. Они считают, что под покровительством владельца управляющей компании «Рустал» Рустама Исхакова (сына бывшего главы администрации Иглинского района Ришата Исхакова) некоторые владельцы коттеджей занимаются майнингом криптовалюты. Также они считают, что часть земель распродаётся застройщикам для массового строительства домов на продажу.
Напомним, в декабре 2023 года владельцы участков уже записывали видеообращения к правоохранителям, обращая внимание на «незаконную» по их мнению передачу земель дачному товариществу «Новый сад», где председателем являлась сестра жены Ришата Исхакова. По мнению его сына, претензии авторов видеообращения не имеют оснований.
Владельцы земельных участков в посёлке «Белая усадьба» отмечают, что вынуждены вновь обратиться к Бастрыкину и Краснову из-за того, что не обладают результатами предыдущих проверок. Также они утверждают, что после декабрьского обращения в посёлке начался передел земли — участки общего назначения, на которых должны были находиться детский сад, спортивные площадки, парковая зона, озеро — якобы переводятся под ИЖС. На данный момент размежёван участок общей площадью 110 соток, из которых 50 соток уже были проданы застройщикам. В январе 2024 года эти 50 соток были разделены на 7 участков, на которых в начале февраля начались строительные работы. По словам недовольных граждан, оставшиеся 60 соток тоже выведены из общего назначения.
Кроме того, жители заявляют, что, управляющая компания «Рустал», которая должна обслуживать населённый пункт, в одностороннем порядке расторгла со всеми жителями «Белой усадьбы» договоры управления с 1 февраля 2024 года.
— Исчез сайт нашего коттеджного посёлка, вывески центрального офиса продаж на улице Новомостовая, дом 8, где зарегистрированы как УК «Рустал», так и ДКП «Белая Усадьба».
Дачный потребительский кооператив «Белая усадьба» зарегистрирован 20 мая 2015 года. Основным видом деятельности обозначено «Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей». С 2018 года кооператив декларирует нулевую выручку и прибыль, а его стоимость составляет 10 тыс рублей. С момента основания председателем правления является Гульсум Мансурова. Она же числится учредителем ООО «Управляющая компания „Рустал“, владельцем которого до июня 2023 года считался Исхаков Рустам.
ООО «УК „Рустал“ является правопреемником ООО „Рустал-Недвижимость“, созданной в 2009 году и ликвидированной в 2020 году. Директором фирмы является Исхаков Рустам, он же — основатель управляющей компании. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, прибыль компании в 2022 году составила 2,1 млн рублей, а выручка — 24 млн рублей. В настоящий момент в отношении ООО „УК „Рустал“ рассматривается 5 арбитражных исков, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств из совершения сделок аренды, а также сделок купли-продажи.
Затем, продолжают авторы видеообращения, правление дачного кооператива «Белая усадьба» в лице председателя Мансуровой Гульсум якобы пытается провести фиктивное собрание, чтобы сменить состав правления. Жители считают, что тем самым Мансурова Гульсум пытается уйти от преследования за уклонение от налогов с тех сум, которые пайщики собрали на реализацию проектов общей инфраструктуры.
Напоследок жители сообщили, что будто с разрешения руководства управляющей компании и председателя правления в одном из садовых участков начала работу «майнинговая ферма», что отрицательно сказывается на электропотреблении.
Полная версия видеообращения опубликовано в телеграм-канале «БашДТП | Bash.dtp.official».
Редакция mkset.ru отправила запрос Рустему Исхакову.
Жители соседнего села Нагаево записали видеообращение к Владимиру Путину. Они считают, что владельцы земельных участков незаконно перевели территорию леса для строительства коттеджей.