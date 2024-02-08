Жители коттеджного посёлка под Уфой вновь записали обращение к Бастрыкину

Справка

Дачный потребительский кооператив «Белая усадьба» зарегистрирован 20 мая 2015 года. Основным видом деятельности обозначено «Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей». С 2018 года кооператив декларирует нулевую выручку и прибыль, а его стоимость составляет 10 тыс рублей. С момента основания председателем правления является Гульсум Мансурова. Она же числится учредителем ООО «Управляющая компания „Рустал“, владельцем которого до июня 2023 года считался Исхаков Рустам.

ООО «УК „Рустал“ является правопреемником ООО „Рустал-Недвижимость“, созданной в 2009 году и ликвидированной в 2020 году. Директором фирмы является Исхаков Рустам, он же — основатель управляющей компании. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, прибыль компании в 2022 году составила 2,1 млн рублей, а выручка — 24 млн рублей. В настоящий момент в отношении ООО „УК „Рустал“ рассматривается 5 арбитражных исков, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств из совершения сделок аренды, а также сделок купли-продажи.