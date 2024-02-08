Верховный суд Башкирии оставил в СИЗО советника Радия Хабирова Руслана Казыханова

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Защита Руслана Казыханова не смогла обжаловать решение о продлении его ареста до 6 апреля. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на объединённую пресс-службу судов республики.
Напомним, решение продлить меру пресечения в виде ареста для Руслана Казыханова было принято 1 февраля. Советник Радия Хабирова по вопросам развития науки обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при выполнении нацпроекта «Наука» он был участником преступной схемы, по которой подрядчик получил 18,4 млн рублей, но не выполнил работы, предусмотренные госконтрактом.
Защита генерального директора АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций Республики Башкортостан» не смогла обжаловать решение Советского районного суда о продлении ареста до 6 апреля. Верховный суд Башкирии оставил решение в силе.
До апреля пробудет за решёткой и пиарщица главы республики Елена Прочаковская — такой решение принял Красногорский городской суд.