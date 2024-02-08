Верховный суд Башкирии оставил в СИЗО советника Радия Хабирова Руслана Казыханова

Напомним, решение продлить меру пресечения в виде ареста для Руслана Казыханова было принято 1 февраля. Советник Радия Хабирова по вопросам развития науки обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при выполнении нацпроекта «Наука» он был участником преступной схемы, по которой подрядчик получил 18,4 млн рублей, но не выполнил работы, предусмотренные госконтрактом.