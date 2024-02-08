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Верховный суд Башкирии оставил в силе продление ареста советника Радия Хабирова

Верховный суд Башкирии оставил в СИЗО советника Радия Хабирова Руслана Казыханова

8 февраля 2024, 10:37
Фото: Евразийский НОЦ (научно-образовательный центр) / https://vk.com/eurasiannoc

Верховный суд Башкирии оставил в силе продление ареста советника Радия Хабирова

Решение о продлении меры пресечении было принято неделей ранее.

Защита Руслана Казыханова не смогла обжаловать решение о продлении его ареста до 6 апреля. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на объединённую пресс-службу судов республики.

Напомним, решение продлить меру пресечения в виде ареста для Руслана Казыханова было принято 1 февраля. Советник Радия Хабирова по вопросам развития науки обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при выполнении нацпроекта «Наука» он был участником преступной схемы, по которой подрядчик получил 18,4 млн рублей, но не выполнил работы, предусмотренные госконтрактом.

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Защита генерального директора АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций Республики Башкортостан» не смогла обжаловать решение Советского районного суда о продлении ареста до 6 апреля. Верховный суд Башкирии оставил решение в силе.

До апреля пробудет за решёткой и пиарщица главы республики Елена Прочаковская — такой решение принял Красногорский городской суд.

#Общество#Уфа#Уголовное дело#Чиновник#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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