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Житель Башкирии помог задержать пьяную женщину за рулём авто с тремя детьми

В Башкирии пьяная автоледи врезалась в элетроопору: вместе с ней было трое детей

30 января 2024, 14:37
Фото: 1MI

Житель Башкирии помог задержать пьяную женщину за рулём авто с тремя детьми

Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Женщина, находившаяся за рулем в нетрезвом состоянии, двигалась по федеральной трассе М-5. В какой-то момент автоледи не справилась с управлением и въехала в электроопору. Вместе с ней в салоне автомобиля находилось трое детей — в возрасте семи, четырёх и двух лет.

Первоначальное освидетельствование 40-летней местной жительницы показало наличие 1.232 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В последующем она отказалась от результата и была привлечена к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также были составлены материалы за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части дороги по и за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Отмечается, что на неадекватное поведение женщины обратил внимание бдительный житель республики, сообщивший об этом в чат-бот региональной Госавтоинспекции.

#Общество#Происшествия#ГИБДД#Алкоголь#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов#Алкогольное опьянение
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