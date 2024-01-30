В Башкирии пьяная автоледи врезалась в элетроопору: вместе с ней было трое детей

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Женщина, находившаяся за рулем в нетрезвом состоянии, двигалась по федеральной трассе М-5. В какой-то момент автоледи не справилась с управлением и въехала в электроопору. Вместе с ней в салоне автомобиля находилось трое детей — в возрасте семи, четырёх и двух лет.
Первоначальное освидетельствование 40-летней местной жительницы показало наличие 1.232 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В последующем она отказалась от результата и была привлечена к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также были составлены материалы за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части дороги по и за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Отмечается, что на неадекватное поведение женщины обратил внимание бдительный житель республики, сообщивший об этом в чат-бот региональной Госавтоинспекции.