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Филиал татарстанского телевидения в Луганске возглавит экс-вице-мэр Уфы

Бывшая вице-мэр Уфы стала представителем татарстанского телевидения в Луганске

29 января 2024, 15:50
Фото: Личная страница Алины Сулеймановой в соцсетях / vk.com

Филиал татарстанского телевидения в Луганске возглавит экс-вице-мэр Уфы

Ранее Алина Сулейманова отвечала за взаимодействие городских властей с журналистами.

Исполнительный директор телерадиокомпании «Новый век» (телеканал ТНВ) из Татарстана Алина Сулейманова возглавит представительство СМИ в Луганске. Ранее она была заместителем главы администрации города Уфы. Об этом сообщает казанское медиа «Интертат».

По сведениям «Интертата», представительство ТНВ создаётся из-за необходимости освещать события на территории новых территорией, присоединённых к России, напрямую. Вместо Алины Сулеймановой исполнительным директором ТНВ станет Лилия Кадырова, ранее занимавшая должность генерального продюсера телеканала.

Алина Сулейманова до 2021 года работала вице-мэром Уфы. В администрации она курировала взаимодействие со СМИ. Она «прославилась», в частности, во время общественных слушаний по строительству дельфинария в Уфе, во время которых происходило глушение связи, а многие из желающих участвовать не смогли высказаться. Сулейманова заявила, что необходимость глушить связь появилась из-за требований безопасности.

До работы в мэрии Сулейманова возглавляла телеканал «Вся Уфа».

«Вы за детей или дельфинов?»: Как в Уфе на публичных слушаниях глушили связь и мнения
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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Мэрия#Татарстан#Идэль Гумеров
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