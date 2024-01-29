Бывшая вице-мэр Уфы стала представителем татарстанского телевидения в Луганске

Алина Сулейманова до 2021 года работала вице-мэром Уфы. В администрации она курировала взаимодействие со СМИ. Она «прославилась», в частности, во время общественных слушаний по строительству дельфинария в Уфе, во время которых происходило глушение связи, а многие из желающих участвовать не смогли высказаться. Сулейманова заявила, что необходимость глушить связь появилась из-за требований безопасности.