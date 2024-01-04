Предприниматели Башкирии оценили региональные меры поддержки на «хорошо»

Posted 4 января, 08:17
Published 4 января, 08:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В анкетировании приняли участие 92 респондента, средняя оценка составила 4,27 балла из пяти возможных. Это на 0,2 балла выше результата прошлого года.
Респондентам предложили оценить условия и простоту процесса получения государственной поддержки, разнообразие видов поддержки и другое.
Министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов отметил, что подобные опросы ведомство проводит на постоянной основе.
— Для нас важно «держать руку на пульсе» — вовремя выявлять основные проблемы и потребности предпринимателей, определять эффективность существующих мер поддержки. Обратная связь, которую мы получаем, позволяет скорректировать государственные программы и меры поддержки с учетом реальных потребностей предпринимателей нашего региона, — подчеркнул он.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на поддержку бизнеса на всех этапах его развития от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.