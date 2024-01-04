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Posted 4 января, 08:17

Published 4 января, 08:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Предприниматели Башкирии оценили региональные меры поддержки на «хорошо»

4 января 2024, 08:17
Министерство предпринимательства республики провело опрос среди субъектов МСП об удовлетворенности региональными мерами господдержки.

В анкетировании приняли участие 92 респондента, средняя оценка составила 4,27 балла из пяти возможных. Это на 0,2 балла выше результата прошлого года.

Респондентам предложили оценить условия и простоту процесса получения государственной поддержки, разнообразие видов поддержки и другое.

Министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов отметил, что подобные опросы ведомство проводит на постоянной основе.

— Для нас важно «держать руку на пульсе» — вовремя выявлять основные проблемы и потребности предпринимателей, определять эффективность существующих мер поддержки. Обратная связь, которую мы получаем, позволяет скорректировать государственные программы и меры поддержки с учетом реальных потребностей предпринимателей нашего региона, — подчеркнул он.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на поддержку бизнеса на всех этапах его развития от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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