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Published Сегодня, 03:28

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Updated Сегодня, 03:32

В Башкирии в 2023 году сумма кредитов на покупку автомобилей выросла вдвое

Жители Башкирии стали больше тратить на автомобили

27 декабря 2023, 03:28
Фото: 1MI

В Башкирии в 2023 году сумма кредитов на покупку автомобилей выросла вдвое

Об этом сообщает «Ъ-Башктортостан» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

За 11 месяцев уходящего 2023 года жители Башкирии получили в среднем 41,6 млрд рублей на покупку автомобилей. За аналогичный период прошлого года данная сумма была вдвое меньше (20,5 млрд руб.). Таким образом, Башкирия оказалась на шестом месте среди 30 регионов-лидеров по сумме автокредитов, выданных в январе–ноябре текущего года.

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По данным статистики, сумма автокредитов, взятых россиянами в 2023 году, составила 1,13 трлн рублей, что на 87,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В тройке лидеров по сумме кредитов — Москва (102,3 млн руб.), Московская область (79,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (67,9 млрд руб.). Далее следуют Краснодарский край (52,8 млрд руб.) и республика Татарстан (51 млрд руб.).

#Общество#Город#Башкирия#Кредит#Дороги#Автомобиль#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Кредитование#Азамат Нухов
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