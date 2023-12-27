Жители Башкирии стали больше тратить на автомобили

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
За 11 месяцев уходящего 2023 года жители Башкирии получили в среднем 41,6 млрд рублей на покупку автомобилей. За аналогичный период прошлого года данная сумма была вдвое меньше (20,5 млрд руб.). Таким образом, Башкирия оказалась на шестом месте среди 30 регионов-лидеров по сумме автокредитов, выданных в январе–ноябре текущего года.
По данным статистики, сумма автокредитов, взятых россиянами в 2023 году, составила 1,13 трлн рублей, что на 87,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В тройке лидеров по сумме кредитов — Москва (102,3 млн руб.), Московская область (79,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (67,9 млрд руб.). Далее следуют Краснодарский край (52,8 млрд руб.) и республика Татарстан (51 млрд руб.).