Жители Башкирии стали больше тратить на автомобили

За 11 месяцев уходящего 2023 года жители Башкирии получили в среднем 41,6 млрд рублей на покупку автомобилей. За аналогичный период прошлого года данная сумма была вдвое меньше (20,5 млрд руб.). Таким образом, Башкирия оказалась на шестом месте среди 30 регионов-лидеров по сумме автокредитов, выданных в январе–ноябре текущего года.