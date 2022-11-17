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Депутат в Башкирии: у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви

Сегодня, 13:07

Глава Минфина Башкирии рассказала, как в регионе будут бороться с бедностью

Депутат ЛДРП Вячеслав Рябов на обсуждении проекта бюджета республики на предстоящую трехлетку поставил под сомнение цифру средней зарплаты.

Депутат Рябов, ссылаясь на данные исследования одного из крупных банков, сообщил, что более трети российских семей не могут купить себе вторую пару сезонной обуви, а каждый седьмой россиянин планирует брать кредит на покупку зимней куртки.

«Когда я озвучил это на комитете (профильный комитет в Госсобрании — прим.ред.), меня пытались переубедить, что наши граждане привыкли покупать дорогие вещи», — сообщил он.

Рябов также поставил под сомнение уровень средней зарплаты в Башкирии от 40 тысяч рублей и выше.

«Реальный доход — это 25-30 тысяч рублей. Такие данные приводят банки», — сказал он.

«Я должна что-то отвечать?», — спросила выслушавшая все это глава Минфина Лира Игтисамова и тут же добавила, что все-таки прокомментирует.

«Проблема действительно стоит остро — об этом говорил и президент России Владимир Путин», — признала она.

По ее словам, перед правительством стоит задача предпринять меры по опережающему повышению минимального размера оплаты труда и максимальному предоставлению мер соцподдержки семьям с детьми.

«Мы уже расширили число получателей мер поддержки, предусмотрев их для детей участников СВО», — подчеркнула она.

Между тем, отметила она, в республике, где 222 тысячи жителей — работники бюджетной сферы, такие меры по повышению МРОТ означают дополнительную нагрузку на бюджет.

Средний трудовой доход, сообщила Лира Игтисамова, в текущем году составляет 38 тыс. рублей при зарплате в 46 тыс. На следующий год планируется, что средний трудовой доход составит 41,5 тыс. рублей.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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