Депутат в Башкирии: у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви

Депутат Рябов, ссылаясь на данные исследования одного из крупных банков, сообщил, что более трети российских семей не могут купить себе вторую пару сезонной обуви, а каждый седьмой россиянин планирует брать кредит на покупку зимней куртки.
«Когда я озвучил это на комитете (профильный комитет в Госсобрании — прим.ред.), меня пытались переубедить, что наши граждане привыкли покупать дорогие вещи», — сообщил он.
Рябов также поставил под сомнение уровень средней зарплаты в Башкирии от 40 тысяч рублей и выше.
«Реальный доход — это 25-30 тысяч рублей. Такие данные приводят банки», — сказал он.
«Я должна что-то отвечать?», — спросила выслушавшая все это глава Минфина Лира Игтисамова и тут же добавила, что все-таки прокомментирует.
«Проблема действительно стоит остро — об этом говорил и президент России Владимир Путин», — признала она.
По ее словам, перед правительством стоит задача предпринять меры по опережающему повышению минимального размера оплаты труда и максимальному предоставлению мер соцподдержки семьям с детьми.
«Мы уже расширили число получателей мер поддержки, предусмотрев их для детей участников СВО», — подчеркнула она.
Между тем, отметила она, в республике, где 222 тысячи жителей — работники бюджетной сферы, такие меры по повышению МРОТ означают дополнительную нагрузку на бюджет.
Средний трудовой доход, сообщила Лира Игтисамова, в текущем году составляет 38 тыс. рублей при зарплате в 46 тыс. На следующий год планируется, что средний трудовой доход составит 41,5 тыс. рублей.