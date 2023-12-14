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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Владимир Путин объяснил дефицит вакцин от кори нехваткой яиц

Владимир Путин объяснил дефицит вакцин от болезни, от которой нет лекарств

14 декабря 2023, 12:26
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин объяснил дефицит вакцин от кори нехваткой яиц

Президент прокомментировал ситуацию с вакцинами от кори и ряда других заболеваний в рамках прямой линии с гражданами сегодня, 14 декабря.

Президент России Владимир Путин связал недостаток вакцин от кори, краснухи и паротита, с нехваткой куриных яиц. Он сказал, что ситуация с препаратами для иммунизации от кори, паротита, краснухи в данном случае обусловлена техническим сбоем.

«И он вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано», — отметил глава государства.
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Глава государства также пообещал, что в скором времени проблема будет скоро решена.

«Все решения приняты, я думаю, что прямо в ближайшее время проблемы такой не будет. Это вакцина сразу против трех видов заболевания. Я думаю, что это все будет решено в ближайшее время», — сказал Путин.
#Общество#Вакцинация#Медицина#Владимир Путин#Путин#Здоровье#Азамат Нухов#Здоровье детей#Яйца
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