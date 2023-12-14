Владимир Путин объяснил почему подорожали яйца и курятина в России и Башкирии

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В рамках прямой линии и большой пресс-конференции президента Владимир Путина спросили о росте цен на яйца. «Яичную инфляцию» президент объяснил «сбоем в работе правительства».
«У нас яйцо десяток — от 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей килограмм, сейчас 365. Крылышки были 150, теперь 265. Ну пожалейте пенсионеров. Мы не же не получаем миллионами пенсию», — прозвучал вопрос от пенсионерки из Краснодарского края.
Президент Владимир Путин признал проблему с подорожанием куриных яиц и куриного мяса. По его словам, рост цен на куриные яйца составил 40%. Как пояснил президент, это связано с тем, что спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя.
«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил — честно говорю, это прямая речь: „У граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы — 40%, а в некоторых местах и больше и на мясо куриное“. Знаете что произошло? У нас идет все-таки небольшое повышение доходов — спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. И популярный у граждан, — отметил Путин.