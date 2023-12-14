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Владимир Путин прокомментировал подорожание яиц и куриного мяса в России

Владимир Путин объяснил почему подорожали яйца и курятина в России и Башкирии

14 декабря 2023, 11:18
Фото: 1MI

Владимир Путин прокомментировал подорожание яиц и куриного мяса в России

Президент признал проблему с подорожанием яиц и куриного мяса. Причиной этого, по мнению Путина, является увеличение спроса на данные товары среди граждан.

В рамках прямой линии и большой пресс-конференции президента Владимир Путина спросили о росте цен на яйца. «Яичную инфляцию» президент объяснил «сбоем в работе правительства».

«У нас яйцо десяток — от 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей килограмм, сейчас 365. Крылышки были 150, теперь 265. Ну пожалейте пенсионеров. Мы не же не получаем миллионами пенсию», — прозвучал вопрос от пенсионерки из Краснодарского края.

Президент Владимир Путин признал проблему с подорожанием куриных яиц и куриного мяса. По его словам, рост цен на куриные яйца составил 40%. Как пояснил президент, это связано с тем, что спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя.

«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил — честно говорю, это прямая речь: „У граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы — 40%, а в некоторых местах и больше и на мясо куриное“. Знаете что произошло? У нас идет все-таки небольшое повышение доходов — спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. И популярный у граждан, — отметил Путин.
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