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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Вольная интерпретация: читатель отреагировал на обращение жителей Башкирии к Путину

12 декабря 2023, 14:32
В редакцию Mkset написал руководитель фирмы, на которую жалуются жители.

Директор управляющей фирмы «Рустал» обратился в нашу редакцию с «опровержением» информации, с которой выступили жители коттеджного посёлка «Белая усадьба».

Напомним, граждане записали видеообращение к генпрокурору России Краснову и главе следкома Бастрыкину с требованием провести расследование «махинаций», проводимых семейством Исхаковым, глава которого — бывший глава администрации Инглинского района.

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По мнению директора ООО «Управляющая компания „Рустал“ Рустяма Исхакова, обращение части жителей содержит в себе „вольную интерпретацию фактов“ и „недостоверную информацию“.

Во-первых, считает Исхаков, земельный участок, о котором идёт речь, в 2008 году предоставлялся товариществу «Новый сад» не Исхаковым Р. С., а согласно постановлению. В качестве аргумента он привёл судебные разбирательства, подтвердившие законность передачи земли. Однако мы не смогли найти в судебном делопроизводстве Иглинского межрайонного суда дело № 2а-700/2020.

— По договорам управления, заключенным обществом «Рустал» с жителями коттеджного поселка, Общество выполняет свои обязанности в надлежащем объеме и в надлежащем качестве. Часть общей инфраструктуры, об отсутствии которой говорят авторы видеообращения, находится прямо за их спинами на видеоролике.

Автор письма в редакцию пишет, что конечная цель обращения граждан — уклонение от уплаты услуг управляющей компании и протест против повышения цен. Это повышение, заявляет он, было первым за долгий период, оно было принято на общем собрании граждан в 2023 году.

Также Исхаков заявил, что расследования независимых журналистов, на которые ссылаются жители, в настоящее время являются предметом разбирательства о защите деловой репутации в суде.

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Иглинский район
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