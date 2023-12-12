Жители Башкирии обратились к Краснову и Бастрыкину из-за действий экс-чиновников

Но асфальтированных дорог, благоустроенного озера пайщики не получили, а зоны отдыха и детские площадки не соответствуют стандартам. При этом ДНТ «Новый сад» было ликвидировано в августе 2017 года, а после обращения в администрацию Иглинского района выяснилось, что кооператив «Белая усадьба» никакого отношения к этим участкам не имеет. Граждане предполагают, что конечные бенефициары этой сделки при продаже земельных участков использовали схему для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.