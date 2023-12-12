Жители Башкирии обратились к Краснову и Бастрыкину из-за действий экс-чиновников

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Жители коттеджного посёлка «Белая усадьба» обратились к главе следственного комитета и генпрокурору. Они считают семью бывшего главы Иглинского района замешанной в махинациях с земельными участками.
Скандал с землёй в Иглинском районе разгорелся два года назад с подачи Радия Хабирова, пожелавшего «выжечь калёным железом» семью Исхаковых. Тогда пайщики, не сумевшие получить земли в собственность, обвиняли в этом «клан» бывшего главы администрации.
В этот раз недовольными оказались жители коттеджного посёлка «Белая усадьба». Они хотят привлечь внимание «к фактам формального отношения к своим обязанностям следователей и сотрудникам прокуратуры республики». По мнению авторов обращения, те не желают заниматься надзором за соблюдением законов руководством посёлка. и управляющей компанией «Рустал» (его директором является Исхаков Рустям, сын экс-главы района Иршата Исхакова, а учредителем — Мансурова Гульсум, родная сестра жены чиновника).
По мнению авторов обращения, 15 лет назад Исхаков Иршат, будучи главой администрации, выделил 43 гектара земли в собственность дачному некоммерческому товариществу (ДНТ) «Новый сад», где председателем была Мансурова Гульсум.
Затем этот товарищество оказалось в частных руках. Законность передачи земли вызывает вопросы у авторов видео. Они считают, что размежеванные земельные участки, находящиеся на территории ДНТ «Новый сад», распределили «между родственниками, друзьями и людьми, „нужными“ семейству Исхаковых».
«Семейство Исхаковых», продолжают недовольные граждане, начали продавать землю физическим лицам по символической цене — 10 тыс рублей за участок с обязательством добровольного внесения в дачный потребительский кооператив «Белая усадьба» (председатель — Мансурова Гульсум) от 380 до 550 тыс руб якобы на развитие инфраструктуры коттеджного посёлка. Таким образом конечная цена приобретения для покупателей земельных участков площадью от 10 до 15 соток составила не 10 тыс, а равнялась рыночной цене участков в 2016, 2020 годах.
Но асфальтированных дорог, благоустроенного озера пайщики не получили, а зоны отдыха и детские площадки не соответствуют стандартам. При этом ДНТ «Новый сад» было ликвидировано в августе 2017 года, а после обращения в администрацию Иглинского района выяснилось, что кооператив «Белая усадьба» никакого отношения к этим участкам не имеет. Граждане предполагают, что конечные бенефициары этой сделки при продаже земельных участков использовали схему для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Другой вопиющий случай, произошедший на участках — факты воспрепятствования газификации домов, якобы от жильцов требовали уплатить «дань» Исхаковым за проведение газа на территорию посёлка. В противном случае были угрозы оставить жителей без отопления в осенне-зимний период и многое другое.
Авторы видеообращения просят провести качественное расследование о законности передачи земель частным лицам.