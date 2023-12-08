mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В Башкирии прохожий напал на пожилую женщину с кастетом

В Уфе неизвестный ударил пожилую женщину. От удара она скончалась в больнице

8 декабря 2023, 14:13
Фото: 1MI

В Башкирии прохожий напал на пожилую женщину с кастетом

В дело вмешалась полиция.

На улице Братьев Кадомцевых в Уфе неизвестный ударил пожилую женщину по голове.

81-летняя женщина мирно перебирала пакеты в руках, стоя перед подъездом. Из-за угла к ней подбежал мужчина в красной шапке, медицинской маске, длинной тёмно-синей куртке и светлой обуви. Сблизившись, он ударил ей кастетом в область виска. После удара женщина упала и смогла подняться лишь с помощью прохожих. Её доставили в больницу.

Как передаёт Mash Batash, вчера пожилая женщина скончалась в больнице.

Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения.

В ответ на наш запрос в пресс-службе МВД заявили, что инцидент обрабатывается полицией, обстоятельства выясняются, а нападавший разыскивается. Также в ведомстве отметили, что не имеют информации о некоем «Попове Андрее Александровиче», якобы нападающем на прохожих.

#Общество#Происшествия#Город#Видео#Уфа#Мвд#Нападение#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Яичная инфляция в Башкирии продолжается
Сегодня, 13:21
Подавляющее большинство коррупционных преступлений в Башкирии совершается чиновниками
6 декабря, 13:17
Размер средней зарплаты в Уфимском районе превысил 70 тысяч рублей
6 декабря, 03:56
Рэперу из Уфы Моргенштерну* грозит новый штраф
6 декабря, 03:32
Аномальные холода придут в Башкирию на этой неделе
6 декабря, 06:02
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12