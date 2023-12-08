В Уфе неизвестный ударил пожилую женщину. От удара она скончалась в больнице

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
На улице Братьев Кадомцевых в Уфе неизвестный ударил пожилую женщину по голове.
81-летняя женщина мирно перебирала пакеты в руках, стоя перед подъездом. Из-за угла к ней подбежал мужчина в красной шапке, медицинской маске, длинной тёмно-синей куртке и светлой обуви. Сблизившись, он ударил ей кастетом в область виска. После удара женщина упала и смогла подняться лишь с помощью прохожих. Её доставили в больницу.
Как передаёт Mash Batash, вчера пожилая женщина скончалась в больнице.
Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения.
В ответ на наш запрос в пресс-службе МВД заявили, что инцидент обрабатывается полицией, обстоятельства выясняются, а нападавший разыскивается. Также в ведомстве отметили, что не имеют информации о некоем «Попове Андрее Александровиче», якобы нападающем на прохожих.