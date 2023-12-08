В Уфе неизвестный ударил пожилую женщину. От удара она скончалась в больнице

81-летняя женщина мирно перебирала пакеты в руках, стоя перед подъездом. Из-за угла к ней подбежал мужчина в красной шапке, медицинской маске, длинной тёмно-синей куртке и светлой обуви. Сблизившись, он ударил ей кастетом в область виска. После удара женщина упала и смогла подняться лишь с помощью прохожих. Её доставили в больницу.