Психологическое здоровье

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2024
Режим и гидратация: как бороться с сонливостью рассказали в Башкирии
27 ноября, 11:20
Уфимка похудела на 25 кг из-за отказа от голодовки
1 ноября, 11:32
Суперлуние 17 октября — ожидаем необычное явление в Башкирии
15 октября, 04:33
Почему не стоит оставлять телефон на подушке: безопасные места для хранения ночью
16 апреля, 12:39
2023
Выместил злобу: кто смертельно ударили кастетом по голове 81-летнюю пенсионерку в Уфе
11 декабря 2023, 09:39
Глава минздрава Башкирии назвал факторы, негативно влияющие на психику
Айрат Рахматуллин также рассказал о способах улучшения своего эмоционального состояния
10 октября 2023, 13:33

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