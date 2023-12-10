Подозреваемый в убийстве 81-летней уфимки задержан в микрорайоне Сипайлово

В результате операции, проведенной совместными усилиями следственного отдела и СОБРа Росгвардии по месту жительства в микрорайоне «Сипайлово», был задержан мужчина 1989 года рождения. Он подозревается в совершении серии преступлений, включающих нанесение смертельной черепно-мозговой травмы 81-летней женщине. Помимо этого, несколько человек также пострадали от его рук.