Подозреваемый в убийстве 81-летней уфимки задержан в микрорайоне Сипайлово

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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В результате операции, проведенной совместными усилиями следственного отдела и СОБРа Росгвардии по месту жительства в микрорайоне «Сипайлово», был задержан мужчина 1989 года рождения. Он подозревается в совершении серии преступлений, включающих нанесение смертельной черепно-мозговой травмы 81-летней женщине. Помимо этого, несколько человек также пострадали от его рук.
В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью остальных пострадавших. Известно, что мужчина имеет причастность к совершению не менее четырех преступлений. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), возбуждено Следственным отделом по Советскому району города Уфы СУ СК России по РБ.
Напомним, на улице Братьев Кадомцевых в Уфе неизвестный ударил пожилую женщину по голове. После удара женщина упала и смогла подняться лишь с помощью прохожих. Её доставили в больницу. Позже стало известно, что пожилая женщина скончалась. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения.