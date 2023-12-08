Спор за право владения уфимской базой может довести до суда в Лондоне

Возле аэропорта «Уфа» расположена производственная база и железнодорожные пути необщего пользования по адресу Республика Башкортостан, Уфимский район, Аэропорт-56, которая принадлежит предпринимательнице Кристине Петровской. По некоторым данным, она проживает в Великобритании. Недавно ей была направлена досудебная претензия от лица российских бизнесменов, якобы пострадавших от ее действий. По имеющейся информации интересы Петровской представляет международная юридическая фирма Withers LLP. По данным наших источников, если фирма не направит отзыв на полученную претензию, материалы дела будут переданы в суд Лондона. Суды в российской юрисдикции уже прошли.