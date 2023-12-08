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Спор за право владения уфимской базой может довести до суда в Лондоне

Спор за право владения уфимской базой может довести до суда в Лондоне

8 декабря 2023, 11:40
Фото: 1MI
По имеющейся информации интересы, одной из спорящих сторон, предпринимательницы Петровской представляет международная юридическая фирма Withers LLP. По данным наших источников, если фирма не направит отзыв на полученную претензию, материалы дела будут переданы в суд Лондона.

Возле аэропорта «Уфа» расположена производственная база и железнодорожные пути необщего пользования по адресу Республика Башкортостан, Уфимский район, Аэропорт-56, которая принадлежит предпринимательнице Кристине Петровской. По некоторым данным, она проживает в Великобритании. Недавно ей была направлена досудебная претензия от лица российских бизнесменов, якобы пострадавших от ее действий. По имеющейся информации интересы Петровской представляет международная юридическая фирма Withers LLP. По данным наших источников, если фирма не направит отзыв на полученную претензию, материалы дела будут переданы в суд Лондона. Суды в российской юрисдикции уже прошли.

Справка

ООО «ЖДК» зарегистрирована 31 октября 2018 года в селе Чесноковка Уфимского района. Основной вид деятельности — грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Первым учредителем являлся предприниматель Русинов Андрей Владимирович, ныне являющийся директором предприятия. Ранее Русинов руководил ныне не существующим предприятием ООО «Железнодорожный транспорт». Из интересного — тот факт, что долей в этой фирме в 2009 году владела Михайлова Марина Геннадиевна.

Сейчас ООО «ЖДК» принадлежит Кислициной Надежде Сергеевне.

Интересы госпожи Петровской по доверенности представляет Михайлова Марина Геннадьевна.

Фото: 1MI

Дозвониться до сторон судебного спора нам не удалось — номер, указанный в качестве контактов фирмы «ЖДК» в сервисе проверки контрагентов, не действителен. Когда мы позвонили Марине Михайловой, представляющей интересы Кристины Петровской, нам ответили, что ошиблись номером.

#Экономика#Происшествия#Уфа#Верховный суд#Транспорт
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