Спор за право владения уфимской базой может довести до суда в Лондоне

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Возле аэропорта «Уфа» расположена производственная база и железнодорожные пути необщего пользования по адресу Республика Башкортостан, Уфимский район, Аэропорт-56, которая принадлежит предпринимательнице Кристине Петровской. По некоторым данным, она проживает в Великобритании. Недавно ей была направлена досудебная претензия от лица российских бизнесменов, якобы пострадавших от ее действий. По имеющейся информации интересы Петровской представляет международная юридическая фирма Withers LLP. По данным наших источников, если фирма не направит отзыв на полученную претензию, материалы дела будут переданы в суд Лондона. Суды в российской юрисдикции уже прошли.
ООО «ЖДК» зарегистрирована 31 октября 2018 года в селе Чесноковка Уфимского района. Основной вид деятельности — грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Первым учредителем являлся предприниматель Русинов Андрей Владимирович, ныне являющийся директором предприятия. Ранее Русинов руководил ныне не существующим предприятием ООО «Железнодорожный транспорт». Из интересного — тот факт, что долей в этой фирме в 2009 году владела Михайлова Марина Геннадиевна.
Сейчас ООО «ЖДК» принадлежит Кислициной Надежде Сергеевне.
Интересы госпожи Петровской по доверенности представляет Михайлова Марина Геннадьевна.
Дозвониться до сторон судебного спора нам не удалось — номер, указанный в качестве контактов фирмы «ЖДК» в сервисе проверки контрагентов, не действителен. Когда мы позвонили Марине Михайловой, представляющей интересы Кристины Петровской, нам ответили, что ошиблись номером.