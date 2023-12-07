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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Совет федерации назначил дату выборов президента России

Совет федерации назначил дату выборов президента России

7 декабря 2023, 08:03
Фото: Midjourney
Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас

Выборы президента запланированы на 17 марта 2024 года, как установлено решением Совета федерации.

На собрании также присутствовала Элла Памфилова, руководитель Центральной избирательной комиссии, которая выразила планы комиссии о рассмотрении инициативы трехдневного голосования для предстоящего президентского сражения. Предварительно известно, что ЦИК намечает провести обсуждение, касающееся начала президентской гонки уже завтра, 8 декабря.

Напомним, что крайние выборы президента РФ проходили 18 марта 2018 года.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Выборы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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