Совет федерации назначил дату выборов президента России

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Выборы президента запланированы на 17 марта 2024 года, как установлено решением Совета федерации.
На собрании также присутствовала Элла Памфилова, руководитель Центральной избирательной комиссии, которая выразила планы комиссии о рассмотрении инициативы трехдневного голосования для предстоящего президентского сражения. Предварительно известно, что ЦИК намечает провести обсуждение, касающееся начала президентской гонки уже завтра, 8 декабря.
Напомним, что крайние выборы президента РФ проходили 18 марта 2018 года.