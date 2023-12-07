Совет федерации назначил дату выборов президента России

На собрании также присутствовала Элла Памфилова, руководитель Центральной избирательной комиссии, которая выразила планы комиссии о рассмотрении инициативы трехдневного голосования для предстоящего президентского сражения. Предварительно известно, что ЦИК намечает провести обсуждение, касающееся начала президентской гонки уже завтра, 8 декабря.