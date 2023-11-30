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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

И.о главы Куюргазинского района Башкирии стал Азамат Сайфуллин

Стал известен и. о. главы района Башкирии, чей руководитель ранее ушел на СВО

30 ноября 2023, 11:48
Фото: Азамат Сайфуллин// VK/com

И.о главы Куюргазинского района Башкирии стал Азамат Сайфуллин

Об этом Mkset сообщили в администрации муниципалитета.

Исполняющим обязанности главы Куюргазинского района стал Азамат Сайфуллин. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя муниципалитета и был начальником финансового управления. Отмечается, что решение о его назначении местные депутаты должны будут утвердить в ходе заседания.

Напомним, глава Куюргазинского района Юлай Ильясов в качестве добровольца должен будет отправиться на СВО. Об этом во время «прямой линии» 29 ноября заявил глава республики Радий Хабиров.

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Сайфуллин является выпускником Башкирского сельскохозяйственного института. С 2017 года занимал пост заместителя главы Кугарчинского района по финансам, экономическому развитию и инвестициям. Также некоторое время исполнял обязанности главы муниципалитета. В администрацию Куюргазинского района пришел в ноябре 2022 года.

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