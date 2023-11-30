Стал известен и. о. главы района Башкирии, чей руководитель ранее ушел на СВО

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Исполняющим обязанности главы Куюргазинского района стал Азамат Сайфуллин. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя муниципалитета и был начальником финансового управления. Отмечается, что решение о его назначении местные депутаты должны будут утвердить в ходе заседания.
Напомним, глава Куюргазинского района Юлай Ильясов в качестве добровольца должен будет отправиться на СВО. Об этом во время «прямой линии» 29 ноября заявил глава республики Радий Хабиров.
Сайфуллин является выпускником Башкирского сельскохозяйственного института. С 2017 года занимал пост заместителя главы Кугарчинского района по финансам, экономическому развитию и инвестициям. Также некоторое время исполнял обязанности главы муниципалитета. В администрацию Куюргазинского района пришел в ноябре 2022 года.