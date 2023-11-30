Стал известен и. о. главы района Башкирии, чей руководитель ранее ушел на СВО

Исполняющим обязанности главы Куюргазинского района стал Азамат Сайфуллин. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя муниципалитета и был начальником финансового управления. Отмечается, что решение о его назначении местные депутаты должны будут утвердить в ходе заседания.