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Новые назначения

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2024
Парламент утвердил верхушку Правительства Башкирии
19 декабря, 06:24
Кирилл Первов назначен председателем Госкомитета Башкирии по ЧС
Указ о его назначении был подписан сегодня, 6 мая, сообщил в ходе оперативного совещания в Правительстве глава республики Башкортостан Радий Хабиров.
6 мая, 07:48
Из совета по правам человека Башкирии вывели бизнесмена и приняли поэтессу
Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на указ главы республики Радия Хабирова.
23 января, 06:28
Депутаты Башкирии выбрали нового главу администрации Благовещенского района
Свое назначение чиновница прокомментировала в соцсетях.
12 января, 14:57
2023
Мэр города в Башкирии ушел с поста
Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
30 ноября 2023, 12:45
Стал известен и. о. главы района Башкирии, чей руководитель ранее ушел на СВО
Об этом Mkset сообщили в администрации муниципалитета.
30 ноября 2023, 11:48
В Уфе назначили нового командира полка ДПС по городу
Об этом сообщает Госавтоинспекция.
27 октября 2023, 15:51
Мэр Учалов Ильмир Газизов ушел со своего поста
Решение об уходе сити-менеджер прокомментировал на своей странице в соцсетях.
20 октября 2023, 14:55
Работник органов наркоконтроля возглавил Управление развития территорий Уфы
Назначен новый начальник Управления развития территории администрации.
25 сентября 2023, 05:16

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