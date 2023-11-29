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Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Радий Хабиров рассказал возьмет ли на работу осужденных экс-министров правительства

Радий Хабиров рассказал возьмет ли на работу осужденных экс-министров правительства

29 ноября 2023, 17:05
Фото: 1MI
На вопрос поможет ли глава Башкирии Борису Беляеву и Рамзилю Кучарбаеву найти работу после их заключения, Радий Хабиров ответил на прямой линии с главой республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос главного редактора газеты «Комерсантъ-Башкртостан» Булата Баширова считает ли Радий Хабиров «своими людьми» экс-министров Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева после их отставки.

«Когда Беляев вернется, то я его приглашу и мы подумаем, где он будет работать. Чиновником он уже не может работать, но он человек деятельный. Мы ему работу найдем. С Кучарбаевым тоже самое. Это были неплохие специалисты.», — ответил Радий Хабиров.

Также Радий Хабиров отметил, что не готов давать второй шанс Ростиславу Мурзагулову*, так как он, «к сожалению, перешел точку невозврата с нарушением закона».

* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

#Общество#Башкирия#Кадровые перестановки#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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