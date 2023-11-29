Радий Хабиров рассказал возьмет ли на работу осужденных экс-министров правительства

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос главного редактора газеты «Комерсантъ-Башкртостан» Булата Баширова считает ли Радий Хабиров «своими людьми» экс-министров Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева после их отставки.
«Когда Беляев вернется, то я его приглашу и мы подумаем, где он будет работать. Чиновником он уже не может работать, но он человек деятельный. Мы ему работу найдем. С Кучарбаевым тоже самое. Это были неплохие специалисты.», — ответил Радий Хабиров.
Также Радий Хабиров отметил, что не готов давать второй шанс Ростиславу Мурзагулову*, так как он, «к сожалению, перешел точку невозврата с нарушением закона».
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.