mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ближний Восток

Выбрать дату
Октябрь 2024
Путин сделал важные заявления по СВО в Казани
Самое важное об итогах саммита БРИКС в обзоре от Mkset.
25 октября 2024, 09:30
Когда кончится СВО — прогнозы сторон
Обе стороны вооруженного противостояния на Донбассе поделились своими оценками о сроках конца войны в Украине или перемирия.
14 октября 2024, 09:59
Путин дал четкий сигнал
Прогнозы конца войны на Украине и СВО дали военный корреспондент, политик и ученый.
4 октября 2024, 18:47
Рейсы из Уфы под угрозой срыва
2 октября 2024, 07:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика