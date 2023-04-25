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Updated Сегодня, 08:24

МИД России: политика США усиливает военно-политическую напряженность в Арктике

25 апреля 2023, 08:24
Представитель МИДа России сообщил о возрастающей военно-политической напряженности в Арктике, вызванной политикой США и их союзников.

Председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, Николай Корчунов, отметил, что в стратегических документах стран НАТО появляются задачи «сдерживания» России в регионе, и это приводит к нарастанию конфликтного потенциала в Арктике, пишет RT.

Директор российского отдела в Совете нацбезопасности США, Крис Кофрон, предложил Вашингтону рассмотреть возможность сотрудничества с Россией по вопросам, касающимся Арктики. Российский посол в Вашингтоне, Анатолий Антонов, подчеркнул, что Россия не считает США своим врагом, но ситуация напоминает развернутую войну против России.

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