МИД России: политика США усиливает военно-политическую напряженность в Арктике

Директор российского отдела в Совете нацбезопасности США, Крис Кофрон, предложил Вашингтону рассмотреть возможность сотрудничества с Россией по вопросам, касающимся Арктики. Российский посол в Вашингтоне, Анатолий Антонов, подчеркнул, что Россия не считает США своим врагом, но ситуация напоминает развернутую войну против России.