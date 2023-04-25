МИД России: политика США усиливает военно-политическую напряженность в Арктике

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, Николай Корчунов, отметил, что в стратегических документах стран НАТО появляются задачи «сдерживания» России в регионе, и это приводит к нарастанию конфликтного потенциала в Арктике, пишет RT.
Директор российского отдела в Совете нацбезопасности США, Крис Кофрон, предложил Вашингтону рассмотреть возможность сотрудничества с Россией по вопросам, касающимся Арктики. Российский посол в Вашингтоне, Анатолий Антонов, подчеркнул, что Россия не считает США своим врагом, но ситуация напоминает развернутую войну против России.