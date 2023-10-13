Война на Ближнем Востоке — теперь и Ливан?

ООН уже выразила глубокую озабоченность возобновлением обстрелов на границе Израиля и Ливана. Они привели к жертвам, в том числе среди журналистов. Так, один журналист погиб и еще трое были ранены во время сегодняшнего обстрела южной части Ливана со стороны Израиля. Погиб видеограф, работавший на агентство Reuters. Двое пострадавших оказались сотрудниками телеканала Al-Jazeera.