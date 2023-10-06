В Башкирии растут цены на помидоры и яйца

В Башкирии помидоры подорожали на 8,3% и теперь их стоимость стала выше 105 рублей за килограмм. Подорожали в магазине также вермишель и яйца на 3,2% и 3,1% — до 76,38 и 74,68 рублей соответственно. Об этом сообщают данные мониторинга цен Башстата с 25 сентября по 2 октября.