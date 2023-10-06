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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

В Башкирии растут цены на помидоры и яйца

В Башкирии растут цены на помидоры и яйца

6 октября 2023, 03:24
Фото: 1MI
В то же время ряд продуктов за минувшую неделю подешевел, сообщают специалисты Башстата.

В Башкирии помидоры подорожали на 8,3% и теперь их стоимость стала выше 105 рублей за килограмм. Подорожали в магазине также вермишель и яйца на 3,2% и 3,1% — до 76,38 и 74,68 рублей соответственно. Об этом сообщают данные мониторинга цен Башстата с 25 сентября по 2 октября.

В то же время, огурцы подешевели на 8,7% и цена за килограмм составила 81,19 рублей, а свекла — на 3,4%, ее стоимость упала до 29,63 рублей.

#Общество#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены#Цены на продовольствие
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