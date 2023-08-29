«Уступи дураку»: почему в Башкирии так много «дорог смерти» и все ездят как хотят

Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
Каждое утро Госавтоинспекция Уфы публикует сводку дорожных аварий. За сутки их случается несколько десятков. Не спокойнее и за городом — Башкирия заняла пятое место по числу погибших в ДТП в России.
Увы, за голыми цифрами стоит циничная правда — из недели в неделю в СМИ попадают новости о смертельных случаях на дорогах. Косвенно о глобальности проблем на дорогах Башкирии может говорить аккаунт сообщества «БашДТП» в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России), на новости которого подписаны свыше полумиллиона человек, почти столько же подписчиков и у их группы «Вконтакте».
Мы попытались разобраться в проблеме дорожного движения в Башкирии, задавшись вопросом — почему в Башкирии происходит так много ДТП, да ещё и со смертельным исходом, и как можно исправить ситуацию? Обычные граждане — участники дорожного движения — и эксперт попытались объяснить сложившуюся ситуацию.
Mkset провел небольшой опрос тех, кто ежедневно садится за руль, пользуется общественным транспортом, гуляет по улицам и катается на велосипеде.
Автомобилисты считают, что главная проблема на дорогах в Башкирии — несоблюдение ПДД. Вне зависимости от стажа (от трех до 10 лет) многие указывают на несоблюдение водителями скоростного режима. Если добавить к вышеуказанным причинам неопытность автовладельцев, несоблюдение дистанции, отвлечение на телефон, то человеческий фактор окажется наиболее популярной причиной.
Например, уфимец Руслан, управляющий машиной четыре года, отметил, что «в последнее время становится много водителей, которые ведут себя как короли на дорогах, будто бы им всё можно, потому что у них крутые машины». Об излишней самоуверенности автомобилистов, особенно новичков, говорит и Леонид, водитель с 20-летним опытом вождения:
— Люди, проездившие год, уверены, что они асы, и психологически расслабляются. Но за год езды в обычных условиях при аккуратности других водителей человек просто может не побывать в экстремальных ситуациях — на плохой дороге, встретить неожиданных пешеходов или «дураков на дорогах». Расслабившись в своей самоуверенности, они чаще и приходят к безвозвратным потерям. Минутой раньше, минутой позже — и не было бы смерти.
Также Леонид согласен с Русланом по поводу «крутых машин»:
— Дорогие машины — дополнительный источник опасности, так как их водители ощущают свою безнаказанность. Но другим лучше действовать по принципу «уступи дорогу дураку», пропустив таких автолюбителей вперёд.
Но дело не только в «дураках на дорогах». Так, Елена, автомобилистка с десятилетним стажем, сетует на состояние дорог в Башкирии, а также на нередко нестабильные погодные условия. 26-летний водитель Искандер отметил еще одну проблему:
— Думаю, помимо человеческих факторов существует сложная организация дорожного движения в некоторых районах Уфы, непродуманная разметка и большое количество строительных работ на дорогах.
Автомобилисты жалуются на большую загруженность некоторых улиц из-за отсутствия альтернативных маршрутов. Например, по вечерам «встаёт» перекрёсток на Заки Валиди и Цюрупы в направлении Монумента дружбы и Бельского моста, а также перекрёсток Уфимского шоссе и улицы Трамвайной. Отдельная боль — регулярные перекрытия дорог из-за ремонта или различных торжественных мероприятий.
По словам Ильи, пользующегося автобусами и такси, у пешеходов всё проще — не сиди в телефоне, когда переходишь дорогу, и не будь в наушниках. Несмотря на это, в 2022 году из-за аварий в Уфе погибло 23 пешехода. При этом Камилла уверена, что в Уфе «автомобилисты не пропускают прохожих, что сильно бросается в глаза». Но и те, кто не «садятся за руль», считают, что корень проблемы надо искать в автошколах.
Досталось и городской транспортной системе. Розалия, предпочитающая общественный транспорт, поделилась своими мыслями:
— В Уфе нервозная обстановка с транспортом и дорогами. К последнему относятся огромное количество машин, пробки, нехватка парковочных мест. Но при этом люди покупают машины, потому что на общественном транспорте передвигаться очень сложно, — считает она.
Особое отношение к причинам ДТП в республике у велосипедистов. По мнению Андрея, занимающегося доставкой еды на велосипеде, «основная проблема помимо „покупки прав без смс и регистрации“ — то, что в случае ДТП водители любого транспорта просто не видят друг друга, не успевают затормозить».
В вопросе о том, как исправить ситуацию, мнения разделились. Одни выступают за комплексный подход, другие — за ужесточение наказаний и контроль.
Елена считает, что поможет комплексная программа. Она должна включать популяризацию культурного вождения среди автолюбителей, качественные строительство и ремонт дорог, адекватную организацию движения (разметки, знаки, светофоры, места для остановок, парковок), продуманные пешеходные переходы. Альберт считает, что, сделав доступнее общественный транспорт, мы сможем уменьшить количество машин в городе. По мнению Сергея, управляющего машиной уже восемь лет, нужно расширять загруженные участки, сделать удобные развязки, улучшить систему работы светофоров. Марсель всего лишь полгода за рулём, но уже видит способы исправить ситуацию — пересмотреть график обслуживания дорог, законодательную базу для внедрения новых технологий. А для организации движения, думает наш собеседник, помощником могут стать нейросети.
Велосипедисты, защищая свои интересы, недовольны тем, что в Уфе нет полноценных велолиний, на которых пешеходы и автомобилисты не мешали бы водителям СИМов (средств индивидуальной мобильности — прим. ред.).
Но некоторые из опрошенных выступили за то, чтобы пойти простым путём — ужесточать штрафы за пользование телефоном за рулём, усилить контроль при выдаче прав.
Mkset попросил Минтранс Башкирии и управление ГИБДД республики прокомментировать сложившуюся ситуацию на дорогах — и тем, как ее решать.
Власти республики двояко подходят к разрешению проблемы высокого травматизма и смертности на дорогах. С одной стороны, усиливаются меры контроля и даже имитации контроля за участниками дорожного движения. По словам заместителя министра Руслана Гарипова, в Башкирии функционирует 1809 камер фиксации нарушений. А ещё установлено 28 шериф-балок, имитирующих сверкание маячков машин ДПС. Интересно, не заставят ли эти «световые муляжи» водителей «имитировать уход от погони»?
С другой стороны, в министерстве стараются сделать вождение более комфортным и не таким рискованным — устанавливают дорожные знаки, освещают трассы, устанавливают светофоры. Кроме инженерных мер чиновники рапортуют и об информационной работе. Например, нам рассказали, что Минтранс РБ разослал видео о работе телефона доверия МВД Башкирии — начиная от СМИ и заканчивая экранами на улицах города. Несмотря на это, признают в ведомстве, всего этого недостаточно для сокращения числа ДТП и смертей в них. Результат огромной работы ударяется в несоблюдение участниками дорожного движения элементарных правил безопасности.
Первое, что сделали в ответном письме блюстители дорожного движения — отчитались о снижении смертности и травматизма на дорогах в 2022 году (на 15% и 11,1% соответственно). В то же время они привели более объективные причины большого количества ДТП по сравнению с другими регионами. По статистике, предоставленной ГИБДД, Башкортостан находится на шестом месте в России по количеству автомобилей и на втором по протяжённости дорог. Это и обусловливает, по мнению инспекции, большее число несчастных случаев.
На практике сотрудники ДПС устраивают массовые еженедельные проверки транспорта, ловят нетрезвых водителей (для этого в мае было закуплено 25 алкотекторов, которые передали участковым, работающим в отдалённых деревнях и сёлах), ведут работу с другими ведомствами для приведения машин и дорог в Башкирии в нормальное состояние.
Не отстают и даже опережают министерство транспорта сотрудники ГИБДД и в информационной работе. В ведомстве не ограничиваются социальными роликами и телефонами доверия (без них тоже не обошлось). Например, правилам дорожного движения стараются учить со школьной скамьи.
Однако, как бы ни старались чиновники и правоохранители, сложно назвать дорожное движение в Уфе безопасным. Ведомства реагируют, но картина не меняется. Итог — та самая избыточная смертность, о которой сокрушался глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке.
Mkset обратился к транспортному эксперту Олегу Арефьеву с вопросами о том, как всё-таки выправить ситуацию.
Арефьев считает, что решить вопрос дорожного движения исключительно «административными методами» — штрафами, ужесточением наказаний — нереально:
— Во-первых, штрафы начинают относительно работать только при неотвратимости наказания, то есть при наличии тотального контроля за соблюдением установленных правил. Во-вторых, довольно большой процент аварий происходит по причине того, что люди просто совершают ошибки, не намеренно и не специально.
По мнению эксперта, камеры на дорогах могут быть только фрагментом комплексного подхода. Но, считает он, у нас сокращают штат сотрудников ГИБДД, которые должны обеспечивать неотвратимость наказания. В качестве обратного примера он привёл Швецию, где в конце 90-х годов была принята программа Vision Zero, в основе которой были два основных принципа: «дороги должны уметь прощать ошибки» и «полная нетерпимость к травматизму на дорогах».
Эксперт полагает: идея того, что состояние движения можно улучшить ремонтом и строительством дорог, на самом деле является всеобщим заблуждением:
— Строительство новых и расширение старых дорог не способно даже решить проблему пробок, потому что они способны удовлетворить отложенный спрос на автомобилизацию. Как итог мы получаем больше дорог и больше машин, как следствие — больше пробок. Но нужно постоянно кормить монстра дорожной мафии, поэтому строим новые и кое-как ремонтируем старые.
Что касается статистики ДТП, Арефьев склонен искать причины снижения их количества, но не в работе властей:
— Был момент, когда по определенным причинам смертность на дорогах начала снижаться. Чиновники сразу же приписали себе в заслугу, но сейчас уже по другим причинам травматизм и смертность на дорогах начали стремительно расти, и им просто остается разводить руками.
Однако за организацию и контроль должны отвечать все те же органы исполнительной власти и ГИБДД, считает наш собеседник. Но, сетует эксперт, «в республике только осваивают бюджеты на закупках камер, ремонте и строительстве дорог».
— Задача исполнительной власти — сделать так, что лихачей не было, и вам в лоб не мог вылететь никто даже случайно. У неё для этого достаточно ресурсов и полномочий, нет только желания и компетенций.
Нельзя снимать ответственность и с нас, обычных граждан. В Башкирии очень низкая культура вождения, подмечает Олег Арефьев. Но и за это сложно винить самих водителей, потому что эту самую культуру у нас не воспитывают:
— Винить за культуру вождения водителей — это, как винить ребенка за то, что он не умеет читать. Его просто не научили!
Возможно, картина на дорогах не столь печальна, как мы себе это представляем. Чтобы сравнить ситуацию с другими регионами, мы поговорили с теми, кто переехал из Уфы в другой город.
Камиль и Ильдар уже несколько лет живут в Казани. Камиль водит автомобиль с 2015 года. Ильдар пользуется автобусами и такси. Первое, что бросается в глаза в Уфе, по мнению Камиля, это отсутствие разметки как таковой:
— Проезжая по Салаватке, иногда не понимаешь, где полоса. А с качеством дорог это превращается в дорожный квест.
Также он считает, что у нас «быдловатая культура вождения».
Ильдар соглашается с Камилем, говоря о чёткой разметке. Поэтому, говорит Ильдар, движение в Казани более урегулировано. Но для пешеходов условия начали создавать совсем недавно:
— Последний год начали думать о пешеходах — делать нормальные тротуары, островки безопасности, убирать заборы между дорогой и тротуарами, сажать деревья вместо заборов. Например, раньше я шел 15 минут по дороге, переходя иногда места, где никак непонятно, где пешеходная зона, где нет. Сейчас же специально выделяют такие зоны. Очень крутую пешеходную зону сделали вдоль кремлевской дамбы, которая сильно отделяет пешеходов от бешеного трафика на дороге.
Камиль склоняется к тому, что и в соседней Казани всё не идеально — например, есть нюанс с парковками. В центре большая их часть платная, что вносит свои ограничения.
Сделать какое-то однозначное заключение о состоянии дорожного движения в Башкирии не получится. Во-первых, нет какой-то одной причины в чрезмерном травматизме и смертности на башкирских дорогах. Во-вторых, все участники дорожного движения заинтересованы в комфорте и безопасности — как пешеходы, так и автомобилисты, поэтому вряд ли будет правильным искать решение в принуждении или улучшения условий для одних за счёт других. Каким образом профильные чиновники будут искать выход из ситуации — покажет время.