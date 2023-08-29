«Уступи дураку»: почему в Башкирии так много «дорог смерти» и все ездят как хотят

По словам Ильи, пользующегося автобусами и такси, у пешеходов всё проще — не сиди в телефоне, когда переходишь дорогу, и не будь в наушниках. Несмотря на это, в 2022 году из-за аварий в Уфе погибло 23 пешехода. При этом Камилла уверена, что в Уфе «автомобилисты не пропускают прохожих, что сильно бросается в глаза». Но и те, кто не «садятся за руль», считают, что корень проблемы надо искать в автошколах.