26-летний военный из Челябинской области погиб на границе с Башкирией

Сегодня, 14 августа, на границе Башкирии и Челябинской области произошло ДТП с участием легковых автомобилей. Как сообщает Поисково-спасательный отряд, в результате лобового столкновения получил травмы не совместимые с жизнью, водителю второго автомобиля до приезда «скорой» помогли очевидцы и прибывшие на место спасатели.