mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

26-летний военный из Челябинской области погиб на границе с Башкирией

26-летний военный из Челябинской области погиб на границе с Башкирией

14 августа 2023, 09:00
Фото: 1MI
Трагедия произошла на трассе М-5 возле поселка Малый Бердяуш.

Сегодня, 14 августа, на границе Башкирии и Челябинской области произошло ДТП с участием легковых автомобилей. Как сообщает Поисково-спасательный отряд, в результате лобового столкновения получил травмы не совместимые с жизнью, водителю второго автомобиля до приезда «скорой» помогли очевидцы и прибывшие на место спасатели.

По информации издания «Первое областное» погибшим является 26-летний военнослужащий, который направлялся на работу из Ишимбаево в Техгорный.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Авария#ДТП#Смертельное ДТП#ДТП с пострадавшим#В ДТП погиб человек
Подпишитесь
В Башкирии введен карантин по опасному заболеванию
Сегодня, 08:29
Озвучена дата закрытия курорта «Соленые озера» в Соль-Илецке
Сегодня, 08:08
От +7 до +32: жителей Башкирии ждут перепады температуры
Сегодня, 04:16
Власти раскрыли детали пожара на мусорном полигоне в Башкирии
Сегодня, 06:33
Новые люди просят профинансировать проект «Чистый воздух» в Стерлитамаке и Салавате
10 августа, 08:22
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
Сегодня, 07:11