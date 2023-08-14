26-летний военный из Челябинской области погиб на границе с Башкирией

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Сегодня, 14 августа, на границе Башкирии и Челябинской области произошло ДТП с участием легковых автомобилей. Как сообщает Поисково-спасательный отряд, в результате лобового столкновения получил травмы не совместимые с жизнью, водителю второго автомобиля до приезда «скорой» помогли очевидцы и прибывшие на место спасатели.
По информации издания «Первое областное» погибшим является 26-летний военнослужащий, который направлялся на работу из Ишимбаево в Техгорный.