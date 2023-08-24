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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

В Уфе снова перекроют дороги

Новые перекрытия дорог в центре Уфы

24 августа 2023, 16:56
Фото: 1MI

В Уфе снова перекроют дороги

Из-за массовых гуляний столицу Башкирии ждут новые перекрытия дорог

На протяжении трёх дней уфимцам снова придётся искать альтернативные маршруты. В очередной раз в центре города перекроют дороги из-за празднеств.

Как сообщает мэрия, на этот раз ограничения движения связаны не с ремонтными работами, а с массовыми гуляниями. С 25 по 27 августа в Уфе будет проходить фестиваль уличных театров «Айда-фест». 26 августа столетие службы будут праздновать сотрудники ППС. А 26 и 28 числа состоится финал II всероссийского конкурса «Время героев».

График перекрытий выглядит следующим. В субботу с 8 утра до 3 дня перекроют улицу Ленина (от Коммунистической до Краснодонской), Коммунистическую (от Ленина до Мустая Карима) и Мустая Карима (от дома №8 до Ленина). С 8 утра 13:00 и с 14:00 до полуночи нельзя будет проехать по Пушкина (участок от Цюрупы до Ленина) и по Советской (от Заки Валиди до Октябрьской революции.

На следующий день с 14:00 до 23:59 снова перекроют улицы Пушкина и Советскую (на тех же участках). Тоже самое произойдёт и во вторник 29 августа.

Ранее мы говорили, что мэрия хочет на год перекрыть проезд на Набережной.

#Общество#Город#Новости Уфы#Транспорт#Идэль Гумеров
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