Новые перекрытия дорог в центре Уфы

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
На протяжении трёх дней уфимцам снова придётся искать альтернативные маршруты. В очередной раз в центре города перекроют дороги из-за празднеств.
Как сообщает мэрия, на этот раз ограничения движения связаны не с ремонтными работами, а с массовыми гуляниями. С 25 по 27 августа в Уфе будет проходить фестиваль уличных театров «Айда-фест». 26 августа столетие службы будут праздновать сотрудники ППС. А 26 и 28 числа состоится финал II всероссийского конкурса «Время героев».
График перекрытий выглядит следующим. В субботу с 8 утра до 3 дня перекроют улицу Ленина (от Коммунистической до Краснодонской), Коммунистическую (от Ленина до Мустая Карима) и Мустая Карима (от дома №8 до Ленина). С 8 утра 13:00 и с 14:00 до полуночи нельзя будет проехать по Пушкина (участок от Цюрупы до Ленина) и по Советской (от Заки Валиди до Октябрьской революции.
На следующий день с 14:00 до 23:59 снова перекроют улицы Пушкина и Советскую (на тех же участках). Тоже самое произойдёт и во вторник 29 августа.
Ранее мы говорили, что мэрия хочет на год перекрыть проезд на Набережной.