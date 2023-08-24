Новые перекрытия дорог в центре Уфы

График перекрытий выглядит следующим. В субботу с 8 утра до 3 дня перекроют улицу Ленина (от Коммунистической до Краснодонской), Коммунистическую (от Ленина до Мустая Карима) и Мустая Карима (от дома №8 до Ленина). С 8 утра 13:00 и с 14:00 до полуночи нельзя будет проехать по Пушкина (участок от Цюрупы до Ленина) и по Советской (от Заки Валиди до Октябрьской революции.