1,5 миллиарда рублей заплатили жители Башкирии за нарушения ПДД

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Стало известно, что в бюджет Башкортостана со штрафов камер фото и видеофиксации поступил 1 млрд 210 млн рублей, а всего за нарушения ПДД — 1 млрд 576 млн рублей. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила вице-премьер республики Лира Игтисамова.
— Нет желания у людей эти деньги у людей отбирать, но, по сути, жизни спасаем. 200 человек за полгода на тот свет отправились на дорогах, — добавил Радий Хабиров.
Отмечена, что полученные средства идут в дорожный фонд.