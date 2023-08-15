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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

1,5 миллиарда рублей заплатили жители Башкирии за нарушения ПДД

1,5 миллиарда рублей заплатили жители Башкирии за нарушения ПДД

15 августа 2023, 08:26
Фото: 1MI
Об этом сегодня, 15 августа, сообщила вице-премьер правительства Лира Игтисамова.

Стало известно, что в бюджет Башкортостана со штрафов камер фото и видеофиксации поступил 1 млрд 210 млн рублей, а всего за нарушения ПДД — 1 млрд 576 млн рублей. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила вице-премьер республики Лира Игтисамова.

— Нет желания у людей эти деньги у людей отбирать, но, по сути, жизни спасаем. 200 человек за полгода на тот свет отправились на дорогах, — добавил Радий Хабиров.

Отмечена, что полученные средства идут в дорожный фонд.

#Элина Сайфранова
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