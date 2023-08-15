1,5 миллиарда рублей заплатили жители Башкирии за нарушения ПДД

Стало известно, что в бюджет Башкортостана со штрафов камер фото и видеофиксации поступил 1 млрд 210 млн рублей, а всего за нарушения ПДД — 1 млрд 576 млн рублей. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила вице-премьер республики Лира Игтисамова.