В ходе СВО погиб многодетный отец-одиночка из Башкирии

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Как сообщил глава районной администрации, Исламов одним из первых прибыл в местный военкомат после объявления частичной мобилизации 21 сентября прошлого года, однако ему отказали ввиду его статуса многодетного отца. У Исламова осталось трое несовершеннолетних детей, которых он воспитывал в одиночку.
Однако это не остановило мужчину, вскоре он подал заявку на вступление в ряды добровольцев через «Госуслуги». 7 декабря он заключил контракт с воинской частью для участия в специальной военной операции.
По словам Шайдуллина, местные жители запомнят погибшего как доброго и отзывчивого человека, который всегда был готов придти на помощь.