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В ходе СВО погиб многодетный отец-одиночка из Башкирии

26 июля 2023, 12:58
Фото: 1MI
Погибшему в ходе спецоперации Ринату Исламову отказали в мобилизации, однако вскоре он записался в добровольческие отряды, сообщил в соцсетях глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин.

Как сообщил глава районной администрации, Исламов одним из первых прибыл в местный военкомат после объявления частичной мобилизации 21 сентября прошлого года, однако ему отказали ввиду его статуса многодетного отца. У Исламова осталось трое несовершеннолетних детей, которых он воспитывал в одиночку.

Фото: Айдар Шайдуллин// VK.com

Однако это не остановило мужчину, вскоре он подал заявку на вступление в ряды добровольцев через «Госуслуги». 7 декабря он заключил контракт с воинской частью для участия в специальной военной операции.

По словам Шайдуллина, местные жители запомнят погибшего как доброго и отзывчивого человека, который всегда был готов придти на помощь.

#Азамат Нухов#Общество#СВО#Участники СВО#История семьи мобилизованных
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