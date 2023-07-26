В ходе СВО погиб многодетный отец-одиночка из Башкирии

Как сообщил глава районной администрации, Исламов одним из первых прибыл в местный военкомат после объявления частичной мобилизации 21 сентября прошлого года, однако ему отказали ввиду его статуса многодетного отца. У Исламова осталось трое несовершеннолетних детей, которых он воспитывал в одиночку.