Кафе загорелось в центре Уфы: что известно на данный момент

По оперативным данным пресс-служба МЧС по РБ, сообщение о пожаре в кафе поступило около 15:50. На месте от МЧС России прибыло 4 пожарные машины. Эвакуировано 40 человек, пострадавших нет. На тушение подано 2 ствола. В 16:09 пожар локализован.