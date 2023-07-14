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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:48

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Кафе загорелось в центре Уфы: что известно на данный момент

14 июля 2023, 11:34
Фото: 1MI
Тушением огня уже занимаются пожарные, следует из видео с места событий

В Уфе прямо сейчас горит здание кафе «Вкусная закусочная» по адресу ул. Лестотехникума 92/2б. На кадрах с места событий, опубликованным в тг-канале BashDTP, можно увидеть, как к кафе стягивается пожарная техника.

По оперативным данным пресс-служба МЧС по РБ, сообщение о пожаре в кафе поступило около 15:50. На месте от МЧС России прибыло 4 пожарные машины. Эвакуировано 40 человек, пострадавших нет. На тушение подано 2 ствола. В 16:09 пожар локализован.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#Пожар#Видео
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