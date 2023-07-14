Кафе загорелось в центре Уфы: что известно на данный момент

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Уфе прямо сейчас горит здание кафе «Вкусная закусочная» по адресу ул. Лестотехникума 92/2б. На кадрах с места событий, опубликованным в тг-канале BashDTP, можно увидеть, как к кафе стягивается пожарная техника.
По оперативным данным пресс-служба МЧС по РБ, сообщение о пожаре в кафе поступило около 15:50. На месте от МЧС России прибыло 4 пожарные машины. Эвакуировано 40 человек, пострадавших нет. На тушение подано 2 ствола. В 16:09 пожар локализован.