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Опасный снаряд обнаружили жители деревни в Башкирии

12 июля 2023, 06:39
Фото: 1MI
По мнению главы Учалинского района Руслана Гилязетдинова, снаряд пролежал в земле около 100 лет

Сообщается, что артиллерийский снаряд неподалеку от деревни Москово обнаружил местный житель. После этого жители муниципалитета обратились в экстренные службы — ликвидацией опасной находки занимались сапёры.

Как отметил Гилязетдинов, активные боевые действия шли на данных территориях в период гражданской войны. Предполагается, что снаряд находился здесь уже порядка сотни лет.

Фото: Руслан Гилязетдинов// VK.com

Напомним, ранее житель Башкирии нашел гранату в своем огороде. Оказалось, что все это время в земле лежала граната времен Великой Отечественной войны. Примечательно, что буквально через несколько дней после этого дети нашли артиллерийский снаряд в одном из уфимских парков.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия
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