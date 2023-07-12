Опасный снаряд обнаружили жители деревни в Башкирии

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Сообщается, что артиллерийский снаряд неподалеку от деревни Москово обнаружил местный житель. После этого жители муниципалитета обратились в экстренные службы — ликвидацией опасной находки занимались сапёры.
Как отметил Гилязетдинов, активные боевые действия шли на данных территориях в период гражданской войны. Предполагается, что снаряд находился здесь уже порядка сотни лет.
Напомним, ранее житель Башкирии нашел гранату в своем огороде. Оказалось, что все это время в земле лежала граната времен Великой Отечественной войны. Примечательно, что буквально через несколько дней после этого дети нашли артиллерийский снаряд в одном из уфимских парков.