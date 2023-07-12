Опасный снаряд обнаружили жители деревни в Башкирии

Напомним, ранее житель Башкирии нашел гранату в своем огороде. Оказалось, что все это время в земле лежала граната времен Великой Отечественной войны. Примечательно, что буквально через несколько дней после этого дети нашли артиллерийский снаряд в одном из уфимских парков.