Житель Башкирии нашел гранату в своем огороде

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Житель селе Бахчи, вскапывая свой огород, обнаружил странный предмет и обратился в правоохранительные органы. На место прибыли специалисты группы разминирования, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РБ.
Выяснилось, что подозрительный предмет является ручной гранатой Ф-1 еще со времен Великой Отечественной войны. Так, специалисты вывезли гранату в безопасное место, а после взорвали ее.
В Росгвардии напоминают о осторожности в случае обнаружения предмета похожего на снаряд, мину или гранату. К предмету советуют не приближаться и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
Напомним, что в Уфе скончался работник пункта приема металлолома после взрыва боевого снаряда.