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Житель Башкирии нашел гранату в своем огороде

23 мая 2023, 03:29
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

В Башкирии нашли гранату времен Великой Отечественной войны

Находка была обнаружена в селе Бахчи Чишминского района.

Житель селе Бахчи, вскапывая свой огород, обнаружил странный предмет и обратился в правоохранительные органы. На место прибыли специалисты группы разминирования, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РБ.

Выяснилось, что подозрительный предмет является ручной гранатой Ф-1 еще со времен Великой Отечественной войны. Так, специалисты вывезли гранату в безопасное место, а после взорвали ее.

В Росгвардии напоминают о осторожности в случае обнаружения предмета похожего на снаряд, мину или гранату. К предмету советуют не приближаться и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, что в Уфе скончался работник пункта приема металлолома после взрыва боевого снаряда.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Граната#Росгвардия
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