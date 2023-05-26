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Published Сегодня, 03:53

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В Уфимском парке дети нашли артиллерийский снаряд

26 мая 2023, 03:53
Фото: Росгвардия по РБ

В Уфе дети в парке нашли 130-мм артиллерийский снаряд

Находка была найдена накануне, на место был вызван ОМОН.

В Уфе дети во время прогулки по парку нашли артиллерийский 130-мм снаряд. Как сообщили в пресс-служб Росгвардии, на место прибыла группа разминирования ОМОНа и выяснила, что снаряд оказался без взрывчатого вещества.

Так, находка была передана в полицию. Правоохранителям предстоит разобраться, как учебный снаряд оказался в детском парке.

Напомним, что в Уфе в пункте приема металлолома сдетонировал элемент боевого снаряда, в результате погиб 55-летний рабочий.

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#Элина Сайфранова
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