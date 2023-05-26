В Уфимском парке дети нашли артиллерийский снаряд

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В Уфе дети во время прогулки по парку нашли артиллерийский 130-мм снаряд. Как сообщили в пресс-служб Росгвардии, на место прибыла группа разминирования ОМОНа и выяснила, что снаряд оказался без взрывчатого вещества.
Так, находка была передана в полицию. Правоохранителям предстоит разобраться, как учебный снаряд оказался в детском парке.
Напомним, что в Уфе в пункте приема металлолома сдетонировал элемент боевого снаряда, в результате погиб 55-летний рабочий.