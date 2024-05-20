На трассе в Башкирии перевернулась «Лада»

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Инцидент случился на трассе Месягутово — Ачит утром в понедельник, 20 мая. Как рассказали спасатели, 36-летний водитель «Лады» выехал на «встречку» и не сумел справиться с рулем. В итоге, отечественная машина опрокинулась.
Другие автомобили при аварии задеты не были. Водителя осмотрели врачи, серьезных травм у мужчины не обнаружили. По прибытии на место оперативные службы, дабы предотвратить пожар, отключили аккумулятор «Лады», после чего с помощью спецтехники разбитый автомобиль поставили обратно на колеса.
Ранее в аварию попал подросток-байкер из Башкирии. Чтобы спасти школьника, врачи провели юноше трепанацию черепа.