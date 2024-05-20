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На трассе в Башкирии перевернулась «Лада»

На трассе в Башкирии перевернулась «Лада»

20 мая 2024, 06:35
Фото: ГК РБ по ЧС
На трассе в Башкирии перевернулся отечественный автомобиль, сообщает Госкомитет республики по ЧС.

Инцидент случился на трассе Месягутово — Ачит утром в понедельник, 20 мая. Как рассказали спасатели, 36-летний водитель «Лады» выехал на «встречку» и не сумел справиться с рулем. В итоге, отечественная машина опрокинулась.

Другие автомобили при аварии задеты не были. Водителя осмотрели врачи, серьезных травм у мужчины не обнаружили. По прибытии на место оперативные службы, дабы предотвратить пожар, отключили аккумулятор «Лады», после чего с помощью спецтехники разбитый автомобиль поставили обратно на колеса.

Ранее в аварию попал подросток-байкер из Башкирии. Чтобы спасти школьника, врачи провели юноше трепанацию черепа.

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