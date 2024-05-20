На трассе в Башкирии перевернулась «Лада»

Другие автомобили при аварии задеты не были. Водителя осмотрели врачи, серьезных травм у мужчины не обнаружили. По прибытии на место оперативные службы, дабы предотвратить пожар, отключили аккумулятор «Лады», после чего с помощью спецтехники разбитый автомобиль поставили обратно на колеса.