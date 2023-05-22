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Уфимец хотел участвовать СВО в рядах ВСУ

22 мая 2023, 11:26
Фото: пресс-служба УФСБ по РБ

ФСБ объявила предостережение уфимцу, желавшему участвовать в боевых действиях за ВСУ

Федеральная служба безопасности объявила мужчине предостережение.

В Уфе 38-летний местный житель намеревался принять участие в специальной военной операции в составе Вооруженных сил Украины. ФСБ выдало мужчине предостережение, сообщает пресс-служба УФСБ по РБ.

Известно, что сотрудники службы безопасности установили, что уфимец с сентября 2022 года по настоящее время «имел намерение перейти на сторону вооруженных сил Украины с целью участия в боевых действиях против Российской Федерации».

Так, если мужчина продолжит «указанные действия», то ему уже будет грозить наказание по статье УК РФ о госизмене.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Приговор#ФСБ
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