Уфимец хотел участвовать СВО в рядах ВСУ

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Уфе 38-летний местный житель намеревался принять участие в специальной военной операции в составе Вооруженных сил Украины. ФСБ выдало мужчине предостережение, сообщает пресс-служба УФСБ по РБ.
Известно, что сотрудники службы безопасности установили, что уфимец с сентября 2022 года по настоящее время «имел намерение перейти на сторону вооруженных сил Украины с целью участия в боевых действиях против Российской Федерации».
Так, если мужчина продолжит «указанные действия», то ему уже будет грозить наказание по статье УК РФ о госизмене.