«Заклеивают рот скотчем»: жительница Башкирии сообщила о травле детей в школе

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Жительница Благовещенска Анастасия И. в комментариях на странице главы Башкирии Радия Хабирова рассказала о буллинге ее детей в гимназии №1. С ее слов, занимаются этим якобы некоторые учителя, в то время как руководство школы не предпринимает никаких действий.
Как говорится в посте Анастасии, обстановка в школе якобы довела ее старшего сына до нервного расстройства, по слова Анастасии, диагноз подтвержден психологической экспертизой.
— Сын не воспринимает школу, на домашнем обучении в моём присутствии, где ему намного легче стало. Педагоги позволяют хватать детей за шкирку как котят, заклеивать рот скотчем, хватать за руки и бить линейкой по рукам, — рассказывает родительница.
Однако на этом, с ее слов, буллинг не закончился. Теперь, со слов матери≤ травля началась в отношении ее второго сына третьеклассника. Мальчика якобы «не допускают до занятий, кричат на него, выговаривают нехорошие слова и принимают физическую силу».
Женщина рассказывает, что третий ребенок — дочь-первоклассница — попала в инфекционную больницу с подозрением на скарлатину. Со слов Анастасии, о карантине и прочих мерах семью не уведомили и посещение школы разрешалось.
— Вчера один из педагогов на всю улицу кричал о том, что мы заразные и к ним не подходить близко. Тем самым унизив мою семью. Сегодня, 5 мая, сына отправила в школу в связи с тем, что карантина у нас нет, так они вызвали меня в девятом часу и сообщили что ребёнок с температурой, — Анастасия И.
Информация, с ее слов, была ложной, так как поход в поликлинику якобы показал, что ее сын абсолютно здоров, что якобы, со слов матери, подтверждается справкой из поликлиники. Однако до занятий школьника якобы не допускают. Сегодня женщина, с ее слов, уже обратилась в полицию, где ей сказали, что проведут беседу.
— Больше так продолжаться не может. Здоровье детей мне никто не вернёт и дальнейшее обучение будет какое при таком раскладе, непонятно. В школе в Благовещенске уже был суицид ученика из-за травли. Не хочу, чтобы случай повторился и с моими детьми, — заключает Анастасия И.
В пресс-службе администрации Благовещенска корреспондентке Mkset сообщили, что Управлением образования назначена служебная проверка. Связаться с директором школы оперативно не удалось.
Напомним, что в начале апреля республику всколыхнуло сообщение из Благовещенска — там пятиклассник покончил с собой. Как сообщал депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков со ссылкой на свой источник, причиной мог стал буллинг в школах. Однако власти в один голос отрицают, что в данном случае имела место быть травля ребенка. В администрации города Mkset заявили, что у мальчика в классе были друзья, а в в комиссии по делам несовершеннолетних Благовещенского района добавили, что ребенок был среднестатистическим.