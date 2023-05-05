«Заклеивают рот скотчем»: жительница Башкирии сообщила о травле детей в школе

Напомним, что в начале апреля республику всколыхнуло сообщение из Благовещенска — там пятиклассник покончил с собой. Как сообщал депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков со ссылкой на свой источник, причиной мог стал буллинг в школах. Однако власти в один голос отрицают, что в данном случае имела место быть травля ребенка. В администрации города Mkset заявили, что у мальчика в классе были друзья, а в в комиссии по делам несовершеннолетних Благовещенского района добавили, что ребенок был среднестатистическим.