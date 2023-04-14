«Среднестатистический ребенок»: что известно о самоубийстве школьника в Башкирии

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В минувшую среду, в Благовещенске ученик 5 класса с инвалидностью покончил с собой. Об этом в своих социальных сетях сообщил депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков.
— И опять тишина. Последствия школьного буллинга дошли и до Благовещенска. Это настоящая трагедия. Ученик покончил жизнь самоубийством. По словам людей, знакомых с ситуацией, школьника доводили его сверстники. Почему образовательное учреждение все это время не замечало наличие нездоровых отношений между детьми, становится первым вопросом, — написал депутат в своих социальных сетях.
Известно, что хоронят мальчика сегодня, 14 апреля.
В один голос властные структуры отрицают, что в данном случае имела место быть травля ребенка. В администрации города Mkset заявили, что у мальчика в классе были друзья, сам он в олимпиадах участвовал, поставленный диагноз ему не мешал. В день трагедии он посещал школу и делал уроки, добавили в мэрии Благовещенска. А то, что информация попала в соцсети власти, власти назвали «ужасом».
Отрицает травлю погибшего мальчика и мэр города Олег Голов. Корреспонденту Mkset он заявил, то, что сейчас происходит в социальных сетях, где обсуждаются причины произошедшего, в то время как родители хоронят своего ребенка и переживают великое горе — это «танцами на костях».
— Ребенок покончил с собой. Правоохранители проводят проверку. Буллинга в школе не было, мальчик хорошо учился, несмотря на инвалидность. Активно принимал участие в жизни класса, участвовал в активностях и был обладателем почетных грамот. Изгоем в классе мальчик не был, всегда находился среди учеников, — рассказал в беседе c Mkset Олег Голов.
Известно, что воспитывался мальчик в благополучной семье. Как нам сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних Благовещенского района, сам ребенок по школе также характеризуется положительно.
— Общался со своими одноклассниками. Да, имел некое заболевание, ввиду которого имел особенности личности. Дети все характеризуют ребенка положительно. Травли какой-либо, как в СМИ появилась информация, не было. Это был среднестатистический ребенок, — добавили в комиссии.
Так, после трагедии было проведено экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где были рассмотрены все характеризующие данные. До этого материалы по данной семье в комиссию также не поступали.
Mkset пытался связаться с директором школы №6 Надеждой Машкиной, однако на тот момент, как нам сообщили в приемной, она отсутствовала на рабочем месте.
В пресс-службе Следственного комитета Башкирии сообщили, что данный случай не комментируют.
В Госсобрании РБ была создана рабочая группа, которая занимается вопросами травли в школах. Mkset связался с уполномоченной по правам ребенка и членом комиссии Ольгой Панчихиной.
Сообщает, что всего комиссия провела два заседания. На первом были заслушана информация по линии образования и молодежной политики. На втором — как ведет работу КДН, были представлен отчет МВД и суда. Следующее заседании состоится в апреле.
— Самая основная задача — изучение нормативных документов, которые есть, всех обращений. Разработать понятийный аппарат — что считать буллингом, чтобы дальше в правовом поле принимать какие-либо нормативные документы. Даже буллинг каждый воспринимает по-своему, — Ольга Панчихина.
Рабочая группа, по словам Панчихиной, заинтересована в том, чтобы проанализировать все и сделать более эффективной работу министерств и ведомств, работающих с детьми.
Уполномоченная по правам ребенка также добавила, что темой травли все очень озадачены, так как в течение года поступало достаточно много обращений по конфликтам. Сейчас все стороны образовательного процесса — учителя, директора — включены в работу.
— Однозначно, с детьми нужно заниматься очень много. Не только школа, но и родители. Они должны общаться с собственными детьми, должны понимать, что их волнует. Мы должны способствовать тому, чтобы дети умели взаимодействовать в детском коллективе, профессионализация специалистов тоже очень важна, — Ольга Панчихина.
А для того чтобы оценить эффективность работы школ в сфере психологической помощи ученикам необходимо провести мониторинг.