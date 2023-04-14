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Published Сегодня, 12:54

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«Среднестатистический ребенок»: что известно о самоубийстве школьника в Башкирии

14 апреля 2023, 12:54
Фото: 1MI
Трагедия произошла накануне, 12 апреля, в башкирском Благовещенске.

В минувшую среду, в Благовещенске ученик 5 класса с инвалидностью покончил с собой. Об этом в своих социальных сетях сообщил депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков.

— И опять тишина. Последствия школьного буллинга дошли и до Благовещенска. Это настоящая трагедия. Ученик покончил жизнь самоубийством. По словам людей, знакомых с ситуацией, школьника доводили его сверстники. Почему образовательное учреждение все это время не замечало наличие нездоровых отношений между детьми, становится первым вопросом, — написал депутат в своих социальных сетях.

Известно, что хоронят мальчика сегодня, 14 апреля.

Власти отрицают факт травли

В один голос властные структуры отрицают, что в данном случае имела место быть травля ребенка. В администрации города Mkset заявили, что у мальчика в классе были друзья, сам он в олимпиадах участвовал, поставленный диагноз ему не мешал. В день трагедии он посещал школу и делал уроки, добавили в мэрии Благовещенска. А то, что информация попала в соцсети власти, власти назвали «ужасом».

Отрицает травлю погибшего мальчика и мэр города Олег Голов. Корреспонденту Mkset он заявил, то, что сейчас происходит в социальных сетях, где обсуждаются причины произошедшего, в то время как родители хоронят своего ребенка и переживают великое горе — это «танцами на костях».

— Ребенок покончил с собой. Правоохранители проводят проверку. Буллинга в школе не было, мальчик хорошо учился, несмотря на инвалидность. Активно принимал участие в жизни класса, участвовал в активностях и был обладателем почетных грамот. Изгоем в классе мальчик не был, всегда находился среди учеников, — рассказал в беседе c Mkset Олег Голов.

Что известно о мальчике и его семье

Известно, что воспитывался мальчик в благополучной семье. Как нам сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних Благовещенского района, сам ребенок по школе также характеризуется положительно.

— Общался со своими одноклассниками. Да, имел некое заболевание, ввиду которого имел особенности личности. Дети все характеризуют ребенка положительно. Травли какой-либо, как в СМИ появилась информация, не было. Это был среднестатистический ребенок, — добавили в комиссии.

Так, после трагедии было проведено экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где были рассмотрены все характеризующие данные. До этого материалы по данной семье в комиссию также не поступали.

Mkset пытался связаться с директором школы №6 Надеждой Машкиной, однако на тот момент, как нам сообщили в приемной, она отсутствовала на рабочем месте.

В пресс-службе Следственного комитета Башкирии сообщили, что данный случай не комментируют.

Рабочая группа по вопросам травли в школах

В Госсобрании РБ была создана рабочая группа, которая занимается вопросами травли в школах. Mkset связался с уполномоченной по правам ребенка и членом комиссии Ольгой Панчихиной.

Сообщает, что всего комиссия провела два заседания. На первом были заслушана информация по линии образования и молодежной политики. На втором — как ведет работу КДН, были представлен отчет МВД и суда. Следующее заседании состоится в апреле.

— Самая основная задача — изучение нормативных документов, которые есть, всех обращений. Разработать понятийный аппарат — что считать буллингом, чтобы дальше в правовом поле принимать какие-либо нормативные документы. Даже буллинг каждый воспринимает по-своему, — Ольга Панчихина.

Рабочая группа, по словам Панчихиной, заинтересована в том, чтобы проанализировать все и сделать более эффективной работу министерств и ведомств, работающих с детьми. 

Уполномоченная по правам ребенка также добавила, что темой травли все очень озадачены, так как в течение года поступало достаточно много обращений по конфликтам. Сейчас все стороны образовательного процесса — учителя, директора — включены в работу.

— Однозначно, с детьми нужно заниматься очень много. Не только школа, но и родители. Они должны общаться с собственными детьми, должны понимать, что их волнует. Мы должны способствовать тому, чтобы дети умели взаимодействовать в детском коллективе, профессионализация специалистов тоже очень важна, — Ольга Панчихина.

А для того чтобы оценить эффективность работы школ в сфере психологической помощи ученикам необходимо провести мониторинг. 

#Элина Сайфранова#Дети
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