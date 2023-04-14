«Среднестатистический ребенок»: что известно о самоубийстве школьника в Башкирии

В один голос властные структуры отрицают, что в данном случае имела место быть травля ребенка. В администрации города Mkset заявили, что у мальчика в классе были друзья, сам он в олимпиадах участвовал, поставленный диагноз ему не мешал. В день трагедии он посещал школу и делал уроки, добавили в мэрии Благовещенска. А то, что информация попала в соцсети власти, власти назвали «ужасом».