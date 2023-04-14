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Пятиклассник покончил с собой после травли в школе в башкирском Благовещенске

14 апреля 2023, 10:52
Фото: 1MI
Похороны ребенка проходят сегодня, 14 апреля

Череда страшных происшествий в школах Башкирии продолжается. И на этот раз ученик пятого класса одной из школ города-спутника Уфы Благовещенска покончил с собой. О факте инцидента в своих социальных сетях сообщил депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков. Mkset обратился в информотдел администрации района, однако там сообщили, что руководителя на месте нет, а сотрудники уточнили, что на вопрос корреспондента может отвечать только начальник отдела.

— И опять тишина. Последствия школьного буллинга дошли и до Благовещенска.
Это настоящая трагедия. Ученик покончил жизнь самоубийством. По словам людей, знакомых с ситуацией, школьника доводили его сверстники. Почему образовательное учреждение все это время не замечало наличие нездоровых отношений между детьми, становится первым вопросом, — написал депутат Сергей Жуков на своей странице в соцсети.

Как подмечали ранее депутаты Курултая Башкирии, школы не выносят сор из избы. И в очередной раз о трагедии информация появляется постфактум, а власти комментируют происшествие неохотно.

Как сообщили изданию Горобзор в местной администрации, у мальчика была инвалидность. Власти назвали «ужасом» тот факт, что информация попала в соцсети.

По предположениям жителей села под Уфой Иглино, где на прошлой неделе семиклассница ударила ножом одноклассниц, причиной и этой трагедии мог стать именно буллинг. Так, в общении с корреспондентом Mkset человек, знакомый с семьей девочки, которая ударила двоих одноклассниц ножом, сообщил, что ее долгое время травили, причем при молчаливом попустительстве педагогов и молчаливом же одобрении родителей.

Напомним, неделю назад в уфимской гимназии ученик 4 класса вонзил карандаш в голову одноклассника.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Башкирии#Происшествия#Очередная трагедия в школах Башкирии: пятиклассник покончил с собой
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