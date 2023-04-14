Пятиклассник покончил с собой после травли в школе в башкирском Благовещенске

Череда страшных происшествий в школах Башкирии продолжается. И на этот раз ученик пятого класса одной из школ города-спутника Уфы Благовещенска покончил с собой. О факте инцидента в своих социальных сетях сообщил депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков. Mkset обратился в информотдел администрации района, однако там сообщили, что руководителя на месте нет, а сотрудники уточнили, что на вопрос корреспондента может отвечать только начальник отдела.