Пятиклассник покончил с собой после травли в школе в башкирском Благовещенске

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Череда страшных происшествий в школах Башкирии продолжается. И на этот раз ученик пятого класса одной из школ города-спутника Уфы Благовещенска покончил с собой. О факте инцидента в своих социальных сетях сообщил депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков. Mkset обратился в информотдел администрации района, однако там сообщили, что руководителя на месте нет, а сотрудники уточнили, что на вопрос корреспондента может отвечать только начальник отдела.
— И опять тишина. Последствия школьного буллинга дошли и до Благовещенска.
Это настоящая трагедия. Ученик покончил жизнь самоубийством. По словам людей, знакомых с ситуацией, школьника доводили его сверстники. Почему образовательное учреждение все это время не замечало наличие нездоровых отношений между детьми, становится первым вопросом, — написал депутат Сергей Жуков на своей странице в соцсети.
Как подмечали ранее депутаты Курултая Башкирии, школы не выносят сор из избы. И в очередной раз о трагедии информация появляется постфактум, а власти комментируют происшествие неохотно.
Как сообщили изданию Горобзор в местной администрации, у мальчика была инвалидность. Власти назвали «ужасом» тот факт, что информация попала в соцсети.
По предположениям жителей села под Уфой Иглино, где на прошлой неделе семиклассница ударила ножом одноклассниц, причиной и этой трагедии мог стать именно буллинг. Так, в общении с корреспондентом Mkset человек, знакомый с семьей девочки, которая ударила двоих одноклассниц ножом, сообщил, что ее долгое время травили, причем при молчаливом попустительстве педагогов и молчаливом же одобрении родителей.
Напомним, неделю назад в уфимской гимназии ученик 4 класса вонзил карандаш в голову одноклассника.