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Жительница Башкирии попыталась зарезать свою дочь-подростка, когда та спала

25 апреля 2023, 10:39
Фото: 1MI
Ситуацию прокомментировали в Следственном комитете республики

В Хайбуллинском районе местная жительница подозревается в покушении на убийство малолетней дочери. Женщина попыталась зарезать свою дочь ножом, когда та ещё спала. По данной ситуации возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба регионального СК.   

По версии следствия, инцидент произошел утром 24 апреля 2023 года.  Подозреваемая нанесла своей спящей 12-летней дочери удар ножом в шею, причинив резаную рану. Злоумышленницу удалось остановить проснувшейся дочери, а также отцу семейства, прибежавшему на крики. Мужчина забежал в дом и выхватил нож у женщины, после чего оказал дочери первую помощь.

На место происшествия выезжали следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции. В настоящее время с подозреваемой проведены первоначальные следственные действия, она помещена в лечебное учреждение специализированного типа. Пострадавшая девочка находится в хирургическом отделении. С ней работает психолог. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи.

Как сообщил позднее супруг нападавшей женщины, психическое здоровье его супруги пошатнулось после смерти её сестры около 1,5 лет тому назад. В частности, после этого женщина потеряла в весе порядка 35 кг, постоянно повторяла, что её кто-то преследует и все вокруг не должны жить. Примечательно, что сама женщина свой поступок объяснила тем, что «на неё что-то нашло». 

Спала спокойно, а проснулась от боли: жительница Башкирии хотела убить дочку
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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
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