Жительница Башкирии попыталась зарезать свою дочь-подростка, когда та спала

Как сообщил позднее супруг нападавшей женщины, психическое здоровье его супруги пошатнулось после смерти её сестры около 1,5 лет тому назад. В частности, после этого женщина потеряла в весе порядка 35 кг, постоянно повторяла, что её кто-то преследует и все вокруг не должны жить. Примечательно, что сама женщина свой поступок объяснила тем, что «на неё что-то нашло».