Жительница Башкирии попыталась зарезать свою дочь-подростка, когда та спала

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Updated Сегодня, 10:41
В Хайбуллинском районе местная жительница подозревается в покушении на убийство малолетней дочери. Женщина попыталась зарезать свою дочь ножом, когда та ещё спала. По данной ситуации возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, инцидент произошел утром 24 апреля 2023 года. Подозреваемая нанесла своей спящей 12-летней дочери удар ножом в шею, причинив резаную рану. Злоумышленницу удалось остановить проснувшейся дочери, а также отцу семейства, прибежавшему на крики. Мужчина забежал в дом и выхватил нож у женщины, после чего оказал дочери первую помощь.
На место происшествия выезжали следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции. В настоящее время с подозреваемой проведены первоначальные следственные действия, она помещена в лечебное учреждение специализированного типа. Пострадавшая девочка находится в хирургическом отделении. С ней работает психолог. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи.
Как сообщил позднее супруг нападавшей женщины, психическое здоровье его супруги пошатнулось после смерти её сестры около 1,5 лет тому назад. В частности, после этого женщина потеряла в весе порядка 35 кг, постоянно повторяла, что её кто-то преследует и все вокруг не должны жить. Примечательно, что сама женщина свой поступок объяснила тем, что «на неё что-то нашло».