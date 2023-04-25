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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

«Что-то нашло»: как мать из Башкирии объяснила желание зарезать свою дочь

25 апреля 2023, 10:22

Женщина, пытавшаяся зарезать свою дочь, объяснила свои мотивы

Женщина долгое время страдала от навязчивых мыслей и мании преследования

В Башкирии шестиклассница проснулась от сильной боли в шее и увидела свою мать с ножом в руке. Женщина заявила, что «на неё что-то нашло».

В селе Янтышево Хайбуллинского района республики 52-летняя мать попыталась зарезать собственную 12-летнюю дочь. Ранним утром та подошла к кровати ещё спящей дочери и поднесло кухонный нож к её горлу, затем она начала медленно резать им шею девочки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что после этого девочка закричала и вскочила с кровати, её мать, в свою очередь, попыталась закрыть рот девочки рукой, но в этот момент на крик прибежал отец семейства. Мужчине удалось оттащить жену от дочери. Та же принялась наносить увечья уже себе самой. По информации телеграм-канала, ножом женщина исполосовала себе руки.

Как рассказал позднее мужчина, психическое здоровье его супруги пошатнулось после смерти её сестры около 1,5 лет тому назад. В частности, после этого женщина потеряла в весе порядка 35 кг, постоянно повторяла, что её кто-то преследует и все вокруг не должны жить. Примечательно, что сама женщина свой поступок объяснила тем, что «на неё что-то нашло».

В настоящий момент, по информации регионального Минздрава, девочка находится в хирургическом отделении. С ней работает психолог. Её мать была помещена в психлечебницу. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

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