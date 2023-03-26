«Псевдоженщина»: спортсменка из Башкирии проиграла мужчине на женском ЧМ по боксу

На чемпионате мира по боксу среди женщин, который в эти дни проходит в Индии, разгорелся скандал. Как сообщает Федерация бокса Республики Башкортостан, среди некоторые спортсменки оказались мужчинами. Выявить спортсменов удалось после получения результатов ДНК-тестов.