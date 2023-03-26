«Псевдоженщина»: спортсменка из Башкирии проиграла мужчине на женском ЧМ по боксу

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
На чемпионате мира по боксу среди женщин, который в эти дни проходит в Индии, разгорелся скандал. Как сообщает Федерация бокса Республики Башкортостан, среди некоторые спортсменки оказались мужчинами. Выявить спортсменов удалось после получения результатов ДНК-тестов.
— По результатам ДНК-тестов мы выявили ряд спортсменов, которые пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин. По результатам тестов было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований, — приводит слова президент Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва Федерация.
Отмечается, что в 1/8 финала уроженка Башкирии Азалия Аминева уступила алжирке Иман Хелиев, которую после скандала дисквалифицировали.