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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

«Псевдоженщина»: спортсменка из Башкирии проиграла мужчине на женском ЧМ по боксу

26 марта 2023, 10:04
Фото: Федерация бокса Республики Башкортостан // vk.com

Спортсменка из Башкирии проиграла на ЧМ по боксу выдававшему себя за женщину мужчине

Мужчин на чемпионате мира по боксу среди женщин обнаружили по результатам ДНК-тестов.

На чемпионате мира по боксу среди женщин, который в эти дни проходит в Индии, разгорелся скандал. Как сообщает Федерация бокса Республики Башкортостан, среди некоторые спортсменки оказались мужчинами. Выявить спортсменов удалось после получения результатов ДНК-тестов.

— По результатам ДНК-тестов мы выявили ряд спортсменов, которые пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин. По результатам тестов было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований, — приводит слова президент Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва Федерация.

Отмечается, что в 1/8 финала уроженка Башкирии Азалия Аминева уступила алжирке Иман Хелиев, которую после скандала дисквалифицировали.

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