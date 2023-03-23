Стало известно, из каких районов Башкирии чаще всего уезжают жители

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
В пяти муниципальных районах Башкирии по итогам 2022 года зафиксировали наивысшие показатели коэффициента миграционной убыли населения. Об этом сообщает Башстат.
Так, наибольший коэффициент убыли населения за 2022 год был зарегистрирован в Шаранском районе республики — 207,9. На второй строчке с показателем -198,6 Ермекеевский район. Замыкает тройку Мишкинский район с показателем -177,1.
Также высокий коэффициент убыли населения наблюдается в Бижбулякском и Хайбуллинском районах республики — 173,9 и 167,2 соответственно.
В свою очередь, наибольший прирост населения фиксируется в Уфимском (168,2) и Иглинском (117,5) районах Башкирии, а также в Уфе (60,9), Нефтекамске (54,9) и Стерлитамаке (44,1).
Ранее Mkset рассказывал, в какие страны СНГ чаще всего мигрируют жители республики. Примечательно, что самым популярным направлением среди близлежащих государств стал Таджикистан. Подробнее о причинах, которые подталкивают жителей Башкирии на смену места жительства, Mkset рассказывал здесь.