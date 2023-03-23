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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Названы страны, куда чаще всего переезжают жители Башкирии

23 марта 2023, 06:02
Фото: 1MI
Наиболее популярным направлением оказался Таджикистан

По итогам 2022 года из Башкирии в страны СНГ отправились 10 615 человек. Данные статистики о международной миграции в период с января по декабрь 2022 года публикует Башстат.

Так, наиболее популярным направлением для миграции по итогам прошлого года стал Таджикистан — туда отправились 3 133 человека из Башкирии. На втором месте Узбекистан — 3 125 человек. Замыкает тройку Армения — 1 126 человек.

На Украину в прошлом году мигрировали 912 человек из Башкирии, в Казахстан отправились 883 человека, в Азербайджан — 711 человек. Наименее популярными направлениями стали Беларусь и республика Молдова — 87 и 80 человек соответственно.

Ранее Башстат публиковал данные о наиболее распространенных причинах миграции среди жителей Башкирии. Так, чаще всего жители республики возвращаются на родину после временного отсутствия. О других причинах миграции Mkset рассказывал здесь.

#Азамат Нухов
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