Давай, до свидания: жители Башкирии раскрыли причины переезда из республики

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 06:00
Башстат публикует данные о миграционных передвижениях граждан Башкирии за 2022 год. Всего статистики выделяют шесть основных причин миграции.
Так, наиболее распространённой причиной, по которой жители Башкирии покидают республику, является возвращение после временного отсутствия — 32,1%. На втором месте — причины личного, семейного характера — 26,3%. По иным причинам мигрируют из Башкирии 20,5% граждан.
На учебу в другие регионы и страны из Башкирии по итогам 2022 года отправили 11,8% от общего числа мигрировавших. На работу в соседних субъектах РФ, а также других странах отправились 7%. Наиболее редкой причиной, по которой граждане покидали республику в прошлом году, стало возвращение к прежнему месту жительства — 2,3%.
По данным Росстата, в 2022 году республику покинули 126 141 человек, для сравнения соседнюю республику Татарстан в прошлом году покинули 73 152 человека. Отметим, что на протяжении нескольких лет в Башкортостане регистрируется трудовая миграция. Часто уроженцы республики отправляются работать в соседние регионы вахтовым методом.