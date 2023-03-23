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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Давай, до свидания: жители Башкирии раскрыли причины переезда из республики

23 марта 2023, 05:44
Фото: 1MI
Данные о причинах миграции населения республики публикует Башстат

Башстат публикует данные о миграционных передвижениях граждан Башкирии за 2022 год. Всего статистики выделяют шесть основных причин миграции.

Так, наиболее распространённой причиной, по которой жители Башкирии покидают республику, является возвращение после временного отсутствия — 32,1%. На втором месте — причины личного, семейного характера — 26,3%. По иным причинам мигрируют из Башкирии 20,5% граждан.

На учебу в другие регионы и страны из Башкирии по итогам 2022 года отправили 11,8% от общего числа мигрировавших. На работу в соседних субъектах РФ, а также других странах отправились 7%. Наиболее редкой причиной, по которой граждане покидали республику в прошлом году, стало возвращение к прежнему месту жительства — 2,3%.

По данным Росстата, в 2022 году республику покинули 126 141 человек, для сравнения соседнюю республику Татарстан в прошлом году покинули 73 152 человека. Отметим, что на протяжении нескольких лет в Башкортостане регистрируется трудовая миграция. Часто уроженцы республики отправляются работать в соседние регионы вахтовым методом.

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#Азамат Нухов#Общество
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