Давай, до свидания: жители Башкирии раскрыли причины переезда из республики

На учебу в другие регионы и страны из Башкирии по итогам 2022 года отправили 11,8% от общего числа мигрировавших. На работу в соседних субъектах РФ, а также других странах отправились 7%. Наиболее редкой причиной, по которой граждане покидали республику в прошлом году, стало возвращение к прежнему месту жительства — 2,3%.