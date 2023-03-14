Стало известно, что будет с куполами недостроенной мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Экс-генподрядчик строительства - компания «Алтын курай» Ильдар Ишеев сообщил Mkset, что надеется, что остальные три купола не постигнет та же участь.
«Не волнуйтесь. Насколько я знаю, люди там уже проверяют, идет работа (по обследованию минаретов — Mkset ). Надеюсь, что с остальными все будет в порядке», - сообщил он.
По словам Ильдара Ишеева, сейчас уже совершенно ясно, что придется отливать новый купол взамен упавшего старого.
«Он уже деформированный. Нужно делать новый, один в один. Чертежи у нас есть, так что с этим вообще нет проблем», - заявил руководитель компании.
Он также отметил, что с компанией-производителем куполов уже связались, она готова выполнить необходимые работы.
Первый камень в основание соборной мечети в Уфе был заложен в 2007 году. Она должна была стать одной из самых больших в Европе по высоте. Высота ее минаретов составляет 74 метра, а купола — 46 метров.
Строительство сопровождалось многочисленными скандалами, не раз возникали подозрения в хищении средств при возведении объекта.
Работы приостанавливали из-за проблем с финансированием. Основным спонсором строительства был Благотворительный фонд «Урал». По оценкам Радий Хабирова, стоимость завершения строительства объекта обойдется в несколько миллиардов рублей. Республика не может направить средства на возведение мечети из бюджета, поэтому финансированием проекта занимаются благотворительные фонды.
В январе руководитель ДУМ РБ Айнур Биргалин заявлял Mkset, что варианты решения проблемы прорабатываются и обещал, что спустя месяц или два «условия и алгоритмы» завершения работ будут опубличены.