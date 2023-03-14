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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Стало известно, что будет с куполами недостроенной мечети «Ар-Рахим» в Уфе

14 марта 2023, 08:32
Фото: BashDTP/ Telegram
Накануне с одного из четырех минаретов огромного храма рухнул позолоченный купол.

Экс-генподрядчик строительства - компания «Алтын курай» Ильдар Ишеев сообщил Mkset, что надеется, что остальные три купола не постигнет та же участь.

«Не волнуйтесь. Насколько я знаю, люди там уже проверяют, идет работа (по обследованию минаретов — Mkset ). Надеюсь, что с остальными все будет в порядке», - сообщил он.

По словам Ильдара Ишеева, сейчас уже совершенно ясно, что придется отливать новый купол взамен упавшего старого.

«Он уже деформированный. Нужно делать новый, один в один. Чертежи у нас есть, так что с этим вообще нет проблем», - заявил руководитель компании.

Он также отметил, что с компанией-производителем куполов уже связались, она готова выполнить необходимые работы.

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Первый камень в основание соборной мечети в Уфе был заложен в 2007 году. Она должна была стать одной из самых больших в Европе по высоте. Высота ее минаретов составляет 74 метра, а купола — 46 метров.

Строительство сопровождалось многочисленными скандалами, не раз возникали подозрения в хищении средств при возведении объекта.

Работы приостанавливали из-за проблем с финансированием. Основным спонсором строительства был Благотворительный фонд «Урал». По оценкам Радий Хабирова, стоимость завершения строительства объекта обойдется в несколько миллиардов рублей. Республика не может направить средства на возведение мечети из бюджета, поэтому финансированием проекта занимаются благотворительные фонды.

В январе руководитель ДУМ РБ Айнур Биргалин заявлял Mkset, что варианты решения проблемы прорабатываются и обещал, что спустя месяц или два «условия и алгоритмы» завершения работ будут опубличены.

#Наталья Балыкова#Общество
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