«Как курица с яйцом»: что мешает в течение 15 лет достроить мечеть Ар-Рахим в Уфе

Ишеев заявил, что с помощью ДУМ РФ нашел инвестора, готового профинансировать работы на объекте. Однако там требуют, чтобы мечеть перешла на баланс центрального управления России. Кроме того, это потребует урегулирования формальностей между основным благотворителем — фондом «Урал». Ни одна из вышеуказанных сторон, по его данным, не готова принять эти условия и работать с новым спонсором.
Кроме того, в ДУМ РФ, по словам Ишеева, ожидают обращения от региональных властей с просьбой помочь в завершении строительства объекта. Руководитель компании направил письмо в администрацию главы Башкирии, в котором заявил о готовности рассказать о способах решения проблемы долгостроя. Ответ на него пока не получен.
Соборная мечеть «Ар-Рахим» должна была стать самым большим и роскошным мусульманским храмом в Европе. Первый камень в ее основание был заложен еще в 2007 году. Землю под строительство — целый квартал — Духовное управление мусульман получило по договору развития территории. Там предполагалось реализовать масштабный проект, включающий в себя благоустройство территории вокруг мечети, реконструкцию Покровского храма, а также строительство двух зданий — апартаментов и гостиницы с большой площадкой для проведения конгрессных мероприятий.
В дизайне мечети планировалось использовать элементы башкирского орнамента. Экстерьер должна была украшать мозаика из золота и мрамора эксклюзивной ручной работы. Декорировать поверхности собирались башкирской яшмой различных оттенков, а также белым мрамором с греческого острова Тасос. Общая площадь здания должна была составить 12,5 тыс. кв. м, вместимость — пять тысяч прихожан.
С 2011 года строительство финансировал БФ «Урал», контролируемый первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Бюджетные средства на эти цели не привлекались. Поскольку ни о какой преемственности власти в республике говорить тогда не приходилось, государственные СМИ перестали писать о первом президенте. Во время руководства Хамитова о Муртазе Рахимове писало лишь ограниченное число изданий. Нередко такие публикации размещались на правах рекламы и оплачивались БФ «Урал».
Компанию «Алтын Курай» первоначально создавали как организацию, которая управляла бы недвижимым имуществом ДУМ РБ. Ильдар Ишеев тогда работал управделами религиозной организации. 25% уставного капитала общества принадлежали председателю духовного управления Нурмухамету Нигматуллину, еще 25% — его заместителю Аюпу Бибарсову. В доверительное управление «Алтын Курая» перешли объекты ДУМ — сама религиозная организация не могла извлекать из их использования прибыль. А управляющая компания имела право передавать их, например, в аренду и направлять полученную выручку на их содержание и другие цели. В 2013 году ДУМ передало «Алтын Кураю» функции застройщика, на тот момент Ильдар Ишеев возглавлял компанию.
Строительство мечети сопровождали многочисленные скандалы. Так, ДУМ обвиняли в захвате церковной земли. Не раз возникали подозрения в хищении бюджетных средств при строительстве. В 2015 году БФ «Урал» резко сократил финансирование возведения объекта и расторг договор с ДУМ РБ. С 2016 года работы остановились. Тогда Муртаза Рахимов в открытом письме к главе региона Рустэму Хамитову назвал причины конфликта с ДУМ РБ: нежелание управления отказаться от использования при строительстве дорогостоящих импортных материалов и устранить конфликт интересов с застройщиком ООО «Алтын Курай».
В июне 2019 года умер муфтий Нурмухамет Нигматуллин, в декабре новый руководитель религиозной организации Айнур Биргалин и «Алтын Курай» прекратили действующие между ними соглашения. Подрядчиками теперь стали трест «БНЗС» и ООО «КП РБ РУКС». Финансировать строительство начал благотворительный фонд «Иман». Однако все вопросы между сторонами не были урегулированы, судебные разбирательства по претензиям сторон друг к другу продолжаются до сих пор.
Сам Ильдар Ишеев заявляет, что при строительстве мечети произошло «много чудес». Однако со стороны его компании траты были прозрачными, уверяет он. Теперь, по словам руководителя генподрядчика, ему лишь важно, чтобы объект был завершен. Компания стала участником десятков судебных разбирательств, с нее требуют выплаты по долгам субподрядчики — весь этот комплекс нерешенных вопросов можно будет урегулировать с приходом нового инвестора, считает Ишеев. Уже много лет он «носится с мечетью, как курица с яйцом, и никак не может его снести», отметил руководитель.
Продолжение строительства, по его словам, потребует и изменения расположения путепровода по улице Коммунистической — дорогу нужно будет несколько отодвинуть от мечети. Необходимость в этом возникла из-за того, что первоначально при строительстве не возвели основание необходимой высоты. Мечеть начала сползать по склону, чтобы стабилизировать ее, пришлось сделать опорное кольцо. Сейчас оно не завершено полностью — чтобы закончить работу, нужен отвод дополнительного участка.
«Деньги на строительство у ДУМ РФ есть», заявил Ишеев, необходимо лишь согласие всех заинтересованных сторон.
Сдача мечети переносилась многократно. Вопросы о завершении строительства мусульманского храма неоднократно задавали жители региона и журналисты. В 2021 году глава региона Радий Хабиров, отвечая на один из них, сообщил, что бюджетные средства необходимы для реализации других социальных проектов, направлять их на достройку мечети он посчитал нецелесообразным.
В начале июня мэр города Ратмир Мавлиев, отвечая на аналогичный вопрос, сообщил, что «желает, чтобы мечеть была достроена». Однако город, по его словам, практически никак не может повлиять на сроки завершения работ. Ответственность за долгострой, по его мнению, лежит на инициаторах проекта, которые должны подключаться к мэрии и содействовать продолжению работ.
БФ «Урал» вложил в строительство мечети порядка 1,5 млрд рублей. По словам Ильдара Ишеева, в настоящее время стоимость завершения объекта оценивается в 8 млрд рублей. В случае, если строительство возобновится, «Алтын Курай» готов передать всю проектную и строительную документацию новому подрядчику или принять на себя обязательства застройщика.
В БФ «Урал» Mkset сообщили, что не имеют никаких полномочий решать вопросы о привлечении нового инвестора, поскольку мечеть находится на балансе ДУМ РБ, а финансирование строительства идет через фонд «Иман».
«Мы как благотворитель только заинтересованы в том, чтобы она была достроена», — отметили там.
Mkset направил запросы в Духовное управление мусульман, а также в администрацию главы Башкирии с просьбой прокомментировать заявления Ильдара Ишеева.