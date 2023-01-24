Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
После смерти Муртазы Рахимова в Башкирии решили установить ему памятник. Место для монумента пока выбирают, однако уже известно, кто будет его автором — практически ставший «придворным» в республике скульптор Салават Щербаков. Это будет второй доверенный мастеру объект - первым стал памятник Минигали Шаймуратову на Советской площади. И на этот раз, чтобы не создавать сложности с выбором автора, даже не стали проводить творческий конкурс.
Сразу после известия о смерти Муртазы Рахимова в соцсетях развернулись дискуссии о том, как бы увековечить его память. Предложения были разные, в том числе и несколько неожиданные: например, переименовать в честь первого президента что-нибудь значительное в республике. Назвать именем Рахимова проспект Салавата Юлаева в Уфе, который при нем строился, или главную улицу города — проспект Октября. Жители Башкирии также озвучивали такие варианты для переименования, как поселок Шамонино, где была реализована программа льготного малоэтажного строительства для бюджетников, и даже звучало Юмагузинское водохранилище. Безусловно, решения о реализации всех этих проектов (кроме проспекта Октября) принимались во времена, когда Муртаза Рахимов был у власти, и строились при его участии.
Однако есть еще один объект, который прочно ассоциируется с именем первого президента — мечеть «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Построить храм власти Башкирии разрешили еще в 2006 году, а в 2012 году Муртаза Рахимов принял самое непосредственное участие в финансировании проекта. Тогда подконтрольный ему благотворительный фонд «Урал» согласился стать спонсором строительства.
Еще спустя три с половиной года эта ассоциативная связь только усилилась — на пленуме Духовного управления мусульман РБ выбрали название для строящейся соборной мечети — «Ар-Рахим», третье по счету имя Аллаха. Сам Муртаза Рахимов, мнением которого заранее поинтересовались, сказал, что имя ему нравится. И, хотя он просил, чтобы название мечети не связывали с его фамилией, можно предположить, что эта ассоциация и была одной из главных целей.
Уже будучи в отставке, первый президент неоднократно выезжал к строящемуся объекту, инспектировал работы. Священнослужители и строители заранее готовились к таким визитам, встречали Рахимова как дорогого гостя. Фонд «Урал» рассказывал о таких поездках. При сменщике Рахимова Рустэме Хамитове деятельность первого президента бойкотировалась в государственных СМИ. Поэтому фонд даже оплачивал публикации о Рахимове в коммерческих изданиях. Благодаря этому его связь с мечетью еще более укреплялась.
Пожалуй, мечеть уже при жизни первого президента стала для него памятником. Причем достаточно долгое время памятник этот обрастал довольно негативным информационным фоном.
Соборная мечеть в Уфе должна была стать одной из самых больших в Европе по высоте. Высота ее минаретов составляет 74 метра, а купола — 46 метров. Выше только мечеть Сулеймание в Стамбуле и Мескита в испанской Кордове (ныне — католический храм).
Проект позиционировался как уникальный. Планировалось, что в здании будет шесть этажей, два из которых построят в подземной части. Над землей обустроят молельные залы для мужчин и женщин, конференц-зал, музей ислама, халяльное кафе, помещение для омовения и библиотеку. Мечеть проектировалась площадью 12,5 тыс. кв. метров, ее вместимость должна была превысить 2000 человек с возможностью увеличения молельного пространства.
Новая соборная мечеть должна была затмить все другие храмы своей роскошью и великолепием. В интерьере — разнообразные оттенки башкирской яшмы, позолота, башкирский орнамент. Снаружи здание уже начали облицовывать белоснежным мрамором с греческого острова Тасос. Купола минаретов в форме копий украсили позолотой. Успели облицевать мрамором стены минаретов — но на этом работы остановились.
Строительство мечети было начато в честь 450-летия вхождения Башкирии в состав России, которое отмечалось в 2006 году. В храмах Уфы в дни больших праздников не хватало площадей молельных залов, и священнослужители на протяжении нескольких лет просили рассмотреть вопрос о строительстве большой мечети. Для реализации проекта выделили огромную территорию — квартал передавался по договору развития территории. Помимо мечети застройщик обещал расселить частный сектор, благоустроить территорию и реконструировать один из старейших храмов — Покровскую церковь. От мечети до православного храма должны были проложить авраамическую аллею, символизирующую межнациональное и межконфессиональное согласие в регионе.
Проект при этом должен был стать успешным и с коммерческой точки зрения. Рядом с мечетью проектировались два здания — жилые апартаменты и гостиница.
Изначально и впоследствии обеими сторонами — и властью, и застройщиками — подчеркивалось, что на строительство мечети не будут привлекать бюджетные средства, а все работы будут финансироваться исключительно за счет пожертвований.
Однако строительство шло с многочисленными скандалами. В 2009 году работы на объекте прекратили из-за подозрения в краже собранных средств. Возобновилось оно лишь в 2012 году, тогда для контроля за финансовой дисциплиной был создан даже специальный фонд. Затем работы продвигались достаточно быстро — финансирование проекта тогда взял на себя благотворительный фонд «Урал». Но в 2016 году между спонсором и ДУМ возникли разногласия. Дело в том, что генподрядчиком тогда выступала созданная духовным управлением компания «Алтын курай». Фирму изначально создали для управления имуществом религиозной организации руководители ДУМ РБ. Впоследствии «Алтын курай» получила функции застройщика мечети. Фонд же не устраивала аффилированность компании с ДУМ. Кроме того, благотворитель потребовал уменьшить расходы на отделку храма, посчитав траты завышенными (к тому моменту фонд потерял большую часть капитала после судебного решения о деприватизации «Башнефти»). В результате эти условия не были выполнены, и договор жертвования расторгли. На тот момент фонд направил на строительство мечети около одного млрд рублей.
В 2018 году тем не менее фонд вернулся в проект. Там заявляли, что продолжат финансировать строительство при условии полной прозрачности движения и расходования выделенных средств.
Помимо этого финансирование идет через созданный после назначения Радия Хабирова врио главы Башкирии благотворительный фонд «Иман». Впрочем, до сдачи объекта еще очень далеко — по разным оценкам, на это потребуется еще от трех до восьми млрд рублей.
Три руководителя республики, имевшие разные точки зрения по целому ряду проблем, в вопросе финансирования мечети оказались единодушны — бюджетные средства на храм не выделяются.
Экс-генподрядчик строительства — компания «Алтын курай» — погрязла в судебных разбирательствах. В 2019 году умер один из ее прежних бенефициаров — муфтий Нурмухамет Нигматуллин. Новый глава ДУМ Айнур Биргалин расторг договор с «Алтын кураем». После этого стороны подали друг к другу иски — поводом для этого стали финансовые разногласия. Директор «Алтын курая» Ильдар Ишеев считает, что ему недоплатили десятки миллионов рублей за выполненные работы. Однако доказать свою правоту в суде ему не удалось.
У «Алтын курая» обнаружились проблемы с уплатой налогов, в отношении компании возбуждены исполнительные производства.
Летом прошлого года Ильдар Ишеев внезапно заявил, что нашел инвестора для мечети совместно с ДУМ РФ, однако для этого требовалось согласие башкирского ДУМ. Объект находится на балансе республиканского духовного управления, и решать его судьбу могут только местные священнослужители.
Между тем многие верующие стараются абстрагироваться от вопроса строительства мечети. Есть много тех, кто считает, что достоинство мусульманина — скромность. Столь роскошный храм просто пришелся не ко времени, и, пока столько бездомных и нищих, начинать строить такой объект не стоило, считают они.
«Во-первых, неуместна эта роскошь. Во-вторых, есть такое понятие „на все воля Аллаха“, вот если что-то, несмотря на все усилия, не получается — значит, Аллах не дает это сделать, или время не пришло», — объяснил Mkset один из верующих.
Сдача мечети уже многократно переносилась. В 2021 году глава региона Радий Хабиров заявил, что направлять бюджетные средства на достройку мечети нецелесообразно.
В начале июня 2022 года мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил: он «желает, чтобы мечеть была достроена», но город, по его словам, практически никак не может повлиять на это. Заниматься объектом должны его инициаторы.
В большом интервью в декабре прошлого года Радий Хабиров объявил, что мечеть, безусловно, будут достраивать, но в ближайшие три года вряд ли удастся изыскать существенные средства на эти цели. Большой объем финансирования сейчас уходит на помощь участникам СВО и их семьям, отметил глава региона.
В БФ «Урал» лишь выражают заинтересованность в том, чтобы мечеть была достроена.
В ДУМ РБ замедление строительства связывают с недостаточным финансированием и продолжают искать новых крупных инвесторов.
Руководитель ДУМ РБ Айнур Биргалин тем не менее настроен оптимистично. Он сообщил Mkset, что мечеть, «конечно, будет достроена».
«Варианты решения [проблемы] есть. Мы ведем поступательную работу в этом направлении, и уже есть обнадеживающие результаты. В ближайшее время — может быть, через месяц или два — появятся условия и алгоритмы [завершения работ]», — прокомментировал муфтий.
Айнур Биргалин также уточнил, что финансировать проект планируется как поступлениями благотворителей, так и из средств самого духовного управления.