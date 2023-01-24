Однако строительство шло с многочисленными скандалами. В 2009 году работы на объекте прекратили из-за подозрения в краже собранных средств. Возобновилось оно лишь в 2012 году, тогда для контроля за финансовой дисциплиной был создан даже специальный фонд. Затем работы продвигались достаточно быстро — финансирование проекта тогда взял на себя благотворительный фонд «Урал». Но в 2016 году между спонсором и ДУМ возникли разногласия. Дело в том, что генподрядчиком тогда выступала созданная духовным управлением компания «Алтын курай». Фирму изначально создали для управления имуществом религиозной организации руководители ДУМ РБ. Впоследствии «Алтын курай» получила функции застройщика мечети. Фонд же не устраивала аффилированность компании с ДУМ. Кроме того, благотворитель потребовал уменьшить расходы на отделку храма, посчитав траты завышенными (к тому моменту фонд потерял большую часть капитала после судебного решения о деприватизации «Башнефти»). В результате эти условия не были выполнены, и договор жертвования расторгли. На тот момент фонд направил на строительство мечети около одного млрд рублей.