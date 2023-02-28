По фактам избиения детей в подвале уфимской мечети «Мадина» возбуждено уголовное дело

Следствие полагает, что история развивалась в начале нынешнего года: в январе и феврале месяце. Известно, что к детям применяли физическую силу, а рассказал о произволе и насилии один из воспитанников. Дети из медресе изъяты правоохранителями и помещены в социальные приюты.