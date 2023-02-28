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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 08:10

По фактам избиения детей в подвале уфимской мечети «Мадина» возбуждено уголовное дело

28 февраля 2023, 07:55
Фото: 1MI
Следком подтвердил, что детей действительно содержали в медресе и избивали.

В следственном комитете подтвердили информацию о случае с избиением детей в здании мечети «Мадина». Известно, что обвиняемый иностранный гражданин, мужчина 28 лет. В настоящий момент подозреваемый помещен под стражу.

Так же ведомство озвучило возраст пострадавших пятерых детей, которых избивали в «медресе» — мальчикам от 6 до 12 лет.

Следствие полагает, что история развивалась в начале нынешнего года: в январе и феврале месяце. Известно, что к детям применяли физическую силу, а рассказал о произволе и насилии один из воспитанников. Дети из медресе изъяты правоохранителями и помещены в социальные приюты.

Возбуждено головное дело по признакам преступлений, предусмотренным статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и пунктами «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание двух и более несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии.

— В данный момент проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причин и условий, им способствовавших. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства следственного управления республики, — сообщили в пресс-службе СК по Башкирии.
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#Тюрьма для детей в подвале уфимской мечети#Происшествия#Ирина Деревянчук
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