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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

В подвале уфимской мечети «Мадина» прихожанин избивал и сутками удерживал детей

28 февраля 2023, 06:14
Фото: Яндекс.Карты
Тюрьму для несовершеннолетних разоблачил сбежавший мальчик, он обратился за помощью в полицию.

О «медресе», где детей держали в подвале и обучали до синяков, стало известно благодаря одному из учеников, который смог вырваться из нечеловеческих условий. Оказавшись на вокзале он рассказал все полиции, передает телеграм-канал Mash-Batash.

Известно, что в здании, где на 3 и 4 этажах находится мечеть, на нижних этажах на матрасах содержали 12 мальчиков, на которых были обнаружены синяки. Некоторые дети рассказали о том, что к ним применялось физическое насилие, часть мальчиков так сильно напугана, что еще молчит.

Источник Mkset в силовых структурах подтвердил, что инцидент действительно имел место. В пресс-службе Следственно комитета России по Башкирии корреспонденту пояснили, что информация по инциденту уточняется.

Издание уточняет, что мужчина содержавший «тюрьму для детей» задержан, а дети отправлены в приюты. В Минтруде республики не стали комментировать вопрос почему дети отправлены в приюты и есть ли у них родители или они находятся на попечении у государства, переадресовав вопросы МВД.

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#Происшествия#Ирина Деревянчук#Тюрьма для детей в подвале уфимской мечети
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Стало известно кто избивал и сутками удерживал детей в подвале уфимской мечети
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