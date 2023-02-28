В подвале уфимской мечети «Мадина» прихожанин избивал и сутками удерживал детей

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
О «медресе», где детей держали в подвале и обучали до синяков, стало известно благодаря одному из учеников, который смог вырваться из нечеловеческих условий. Оказавшись на вокзале он рассказал все полиции, передает телеграм-канал Mash-Batash.
Известно, что в здании, где на 3 и 4 этажах находится мечеть, на нижних этажах на матрасах содержали 12 мальчиков, на которых были обнаружены синяки. Некоторые дети рассказали о том, что к ним применялось физическое насилие, часть мальчиков так сильно напугана, что еще молчит.
Источник Mkset в силовых структурах подтвердил, что инцидент действительно имел место. В пресс-службе Следственно комитета России по Башкирии корреспонденту пояснили, что информация по инциденту уточняется.
Издание уточняет, что мужчина содержавший «тюрьму для детей» задержан, а дети отправлены в приюты. В Минтруде республики не стали комментировать вопрос почему дети отправлены в приюты и есть ли у них родители или они находятся на попечении у государства, переадресовав вопросы МВД.