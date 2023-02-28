В подвале уфимской мечети «Мадина» прихожанин избивал и сутками удерживал детей

О «медресе», где детей держали в подвале и обучали до синяков, стало известно благодаря одному из учеников, который смог вырваться из нечеловеческих условий. Оказавшись на вокзале он рассказал все полиции, передает телеграм-канал Mash-Batash.



Известно, что в здании, где на 3 и 4 этажах находится мечеть, на нижних этажах на матрасах содержали 12 мальчиков, на которых были обнаружены синяки. Некоторые дети рассказали о том, что к ним применялось физическое насилие, часть мальчиков так сильно напугана, что еще молчит.