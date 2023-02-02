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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Суд в Башкирии оставил в СИЗО обвиняемого во взятке 2 млн рублей экс-главу следствия

2 февраля 2023, 13:32
Фото: 1MI
Апелляционная жалоба на двухмесячный арест и помещение под стражу осталась без удовлетворения.

Объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщает о том, что Верховный суд республики 2 февраля рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего высокопоставленного сотрудника следственного комитета по Башкирии. В жалобе защита обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (на 2 миллиона рублей) просила не помещать обвиняемого под арест в следственный изолятор.

Заседание в Верховном суде республики состоялось сегодня, 2 февраля, и суд рассмотрев апелляционную жалобу оставил ее без удовлетворения, оставив в силе постановление Ленинского райсуда Уфы об аресте обвиняемого на 2 месяца и помещении его под стражу. Этого на заседании 26 января требовал и следователь по делу, мотивируя ходатайство о помещении обвиняемого в СИЗО тем, что он долгое время работал в правоохранительных органах и теоретически может каким-либо образом повлиять на производство по делу.

Экс-начальника следствия из Уфы арестовали на два месяца по делу о взятке на 2 млн
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#Ирина Деревянчук#Общество
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