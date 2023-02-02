Суд в Башкирии оставил в СИЗО обвиняемого во взятке 2 млн рублей экс-главу следствия

Заседание в Верховном суде республики состоялось сегодня, 2 февраля, и суд рассмотрев апелляционную жалобу оставил ее без удовлетворения, оставив в силе постановление Ленинского райсуда Уфы об аресте обвиняемого на 2 месяца и помещении его под стражу. Этого на заседании 26 января требовал и следователь по делу, мотивируя ходатайство о помещении обвиняемого в СИЗО тем, что он долгое время работал в правоохранительных органах и теоретически может каким-либо образом повлиять на производство по делу.