Суд в Башкирии оставил в СИЗО обвиняемого во взятке 2 млн рублей экс-главу следствия

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщает о том, что Верховный суд республики 2 февраля рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего высокопоставленного сотрудника следственного комитета по Башкирии. В жалобе защита обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (на 2 миллиона рублей) просила не помещать обвиняемого под арест в следственный изолятор.
Заседание в Верховном суде республики состоялось сегодня, 2 февраля, и суд рассмотрев апелляционную жалобу оставил ее без удовлетворения, оставив в силе постановление Ленинского райсуда Уфы об аресте обвиняемого на 2 месяца и помещении его под стражу. Этого на заседании 26 января требовал и следователь по делу, мотивируя ходатайство о помещении обвиняемого в СИЗО тем, что он долгое время работал в правоохранительных органах и теоретически может каким-либо образом повлиять на производство по делу.